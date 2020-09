Navalny: après les accusations d'empoisonnement de Berlin, Moscou attend des preuves

L’opposant russe Alexeï Navalny a été empoisonné à l’aide d’un puissant neurotoxique « de type Novitchok », a annoncé ce mercredi Angela Merkel. Selon la chancelière allemande, « de très graves questions se posent à présent, des questions auxquelles seul le gouvernement russe peut et doit répondre ». Cette déclaration a suscité de nombreuses réactions diplomatiques. En Russie, les autorités attendent des preuves.

Avec notre correspondant à Moscou, Étienne Bouche

Pour le moment, le Kremlin n’est pas en mesure de répondre à Berlin. C’est que qu’a indiqué mercredi soir le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Officiellement, Moscou a adressé des demandes pour accéder aux informations médicales de la partie allemande. Des demandes restées sans réponse à ce jour, selon le Kremlin qui assure être prêt et intéressé « à coopérer entièrement » avec l’Allemagne.

Dans le même temps, la diplomatie russe a balayé les déclarations officielles de Berlin. « Une diplomatie de mégaphone », selon Maria Zakharova, sa représentante.

Jusqu’à présent, Moscou justifie sa réserve sur le sujet par l’absence de preuves étayant la thèse de l’empoisonnement. Les médecins russes ayant pris en charge Alexeï Navalny en Sibérie ont, quant à eux, toujours écarté cette possibilité.

Pour l’entourage de l’opposant, l’empoisonnement était une certitude. Ivan Jdanov, l’un de ses plus proches collaborateurs, est aujourd’hui catégorique : la détection d’une substance de type Novitchok met directement en cause l’État russe.

Selon les médecins, l’état de santé de l'opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé à l'hôpital berlinois de la Charité, continue de s'améliorer.

♦ Affaire Skripal: l'espion qui empoisonne les relations entre les Occidentaux et Moscou

En 2018, l’usage de ce même Novitchok pour la première fois et de surcroit sur le sol européen avait suscité une grave crise diplomatique entre les Occidentaux et le Kremlin. À l’origine, ce que l’on appelle « l’affaire Skripal », du nom de l’ex-agent russe accusé de trahison par Moscou au profit de Londres, via ce produit de conception soviétique.

L'affaire débute le 4 mars 2018 quand Sergueï Skripal et sa fille Ioulia sont retrouvés inconscients sur un banc dans un centre commercial d’une ville située à 140 kilomètres au sud-ouest de Londres.

Après hospitalisation et enquête, pour Londres pas de doute, c’est Moscou qui est derrière cette tentative d’assassinat. Des accusations infondées selon Vladimir Poutine. Moscou annonce même mi-mars l'expulsion de 23 diplomates britanniques.

Dix jours plus tard c’est la riposte des Occidentaux : 18 pays de l'Union européenne, mais aussi les États-Unis, l'Ukraine, le Canada, la Norvège, l'Australie annoncent à leur tour des expulsions de diplomates : 122 Russes au total. Fin mars, Moscou riposte encore avec le renvoi de 121 diplomates occidentaux, dont 60 aux États-Unis.

Six mois après l'empoisonnement, Londres a bouclé son enquête et lance un mandat d'arrêt contre deux suspects, deux « officiers » des services de renseignement russe. Devant le Parlement britannique, Theresa May pointe un doigt accusateur. « Cette attaque, dit la cheffe du gouvernement a certainement été approuvée à un niveau élevé de l'État russe ». Theresa May, soutenue sur ce point par la France, l'Allemagne les États-Unis et le Canada.

Vladimir poutine finit, lui, par évoquer « des civils ». À la télévision russe quelques jours plus tard, les deux suspects s’affirment « non coupables » et disent attendre des Britanniques des excuses.

