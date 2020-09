Biélorussie: le secteur du numérique fait pression sur Alexandre Loukachenko

BelTA via Reuters

Les opposants au président Alexandre Loukachenko ont encore prévu de descendre massivement dans les rues, dimanche 6 septembre. Le mécontentement en Biélorussie touche également le numérique, secteur-clé du pays, qui menace de vaciller, contrarié par les coupures répétées d'Internet et par des perquisitions.

Parmi les entreprises touchées, se trouve PandaDoc, un éditeur de logiciels, dont quatre dirigeants viennent d’être emprisonnés et accusés de vol à grande échelle. Le directeur général de l’entreprise avait pris fait et cause pour les manifestants.

Mikita Mikado a été l’un des premiers entrepreneurs biélorusses dans le secteur des nouvelles technologies à s’opposer ouvertement à Alexandre Loukachenko, réélu président de la République le 9 août après un scrutin controversé et contesté. Il a même mis en place une cagnotte pour les membres des forces de l’ordre qui seraient tentées de démissionner de leurs postes. Résultat : les bureaux de son entreprise, PandaDoc à Minsk, ont été perquisitionnés.

Deux mille acteurs du numérique menacent de quitter le pays

Depuis les quartiers généraux de son entreprise à San Francisco, Mikita Mikado a publié un message sur son compte Instagram : « Il est tout à fait clair qu’il s’agit d’une commande politique. Ces quatre personnes n’ont rien à voir avec mon initiative. Aujourd’hui, ils sont venus chez nous, demain, ils viendront chez vous. Parce que vous êtes des personnes normales, vous ne pouvez pas rester à l’écart et ne rien dire alors qu’on fait du mal à vos amis. »

Dans une lettre ouverte, le fondateur de PandaDoc exige la libération de ses employés. Faute de quoi, il menace de déménager son entreprise hors de Biélorussie, privant le régime de recettes en devises et d’impôts. Le parc informatique de Minsk représente plus de 6% du produit intérieur brut du pays. Quelque 2 000 acteurs d'entreprises des nouvelles technologies ont signé une lettre publique demandant de nouvelles élections et la fin des violences policières, menaçant de quitter le pays.

