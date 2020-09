Biélorussie: pour Tikhanovskaïa, Loukachenko n'a d'autre choix que de quitter le pouvoir

Avant la nouvelle manifestation prévue dimanche 6 septembre et qui devrait encore réunir des dizaines de milliers de personnes dans la capitale Minsk, la cheffe de l'opposition biélorussue Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie, a répondu pour la première fois aux questions des internautes sur sa chaîne YouTube. Elle estime que les manifestants ne voudront plus s'accommoder du pouvoir d'Alexandre Loukachenko.

Il s'agit d'un nouveau week-end sous pression pour Alexandre Loukachenko. Toujours plus isolé, le président biélorusse doit désormais composer avec la fronde du secteur du numérique. Et dimanche 6 septembre, une nouvelle manifestation contre sa réélection du 9 août est prévue dans la capitale Minsk. Ce sera le quatrième dimanche consécutif où ses opposants défileront.

Svetlana Tikhanovskaïa, sa rivale politique, n'en sera pas. Elle s'est réfugiée en Lituanie. Mais c'est sur YouTube qu'elle s'est exprimée avant le rassemblement du 6 septembre.

« Le point de non-retour a été franchi »

« Les gens qui ont fait leur choix, qui veulent du changement, qui n’ont plus confiance en ce pouvoir, ne peuvent plus coexister avec ce pouvoir. C’est pourquoi ces personnes continuent de sortir dans la rue. Elles manifestent de façon pacifique, mais il faut que des décisions soient prises le plus vite possible. Parce que les personnes qui nous soutiennent ne changeront plus d’avis », a déclaré aux internautes celle qui revendique la victoire du dernier scrutin présidentiel.

► À lire aussi : Tikhanovskaïa: «La liberté, l’honnêteté et la transparence, voilà ce que veut la Biélorussie»

« Ce qui s’est passé le 9 août et ce qui s’est produit après a transformé à jamais les consciences. Les manifestants ne pardonneront pas et n’oublieront pas ce qui s’est passé », a ajouté Svetlana Tikhanovskaïa, qui faisait là référence aux manifestations violemment réprimées. « Le pouvoir doit comprendre que les Biélorusses ont changé. Ils se sont réveillés et il est impossible de les faire revenir en arrière. Nous ne pourrons pas vivre avec ce pouvoir. Notre peuple a compris que le point de non-retour avait été franchi », a-t-elle martelé.

Tikhanovskaïa sollicite l'ONU

Samedi 5 septembre, une autre figure d'opposition a quitté la Biélorussie : Olga Kovalkova, responsable du Conseil de coordination de l'opposition, a trouvé refuge à Varsovie, en Pologne, d'où elle a déclaré à la presse avoir été menacée puis transportée jusqu'à la frontière par les services de sécurité biélorusses, dans la nuit de vendredi à samedi. « Tout ce qui s'est passé en l'espace des derniers jours et semaines, je le considère comme de la torture. On m'a maintes fois menacée de longue détention », a-t-elle déclaré.

Alors que des manifestations avaient déjà lieu dans le pays samedi, des forces de sécurité ont été vues embarquant dans des fourgons des étudiants. Dans une allocution donnée vendredi 4 septembre, Svetlana Tikhanovskaïa a demandé à l'ONU « de condamner l'usage d'une force excessive par les services de sécurité biélorusses contre les manifestants ».

(Avec AFP)

