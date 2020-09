«Football Leaks»: début du procès pour le lanceur d'alerte portugais Rui Pinto

Au Portugal, le procès du lanceur d'alerte Rui Pinto s'est ouvert ce vendredi 4 septembre à Lisbonne. Il répond de 90 chefs d'accusation pour avoir dévoilé des documents confidentiels portant sur l'évasion fiscale dans le domaine du football, les « Football Leaks », ou encore en lien avec Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président angolais, les « Luanda Leaks ».

Traqué par la justice portugaise jusqu'en Hongrie, où il vivait dans l'anonymat avant d'être extradé vers son pays en mars 2019, le pirate informatique de 31 ans a passé près d'un an en détention provisoire.

Assigné ensuite à résidence, il a coopéré avec la justice portugaise en lui donnant les clés d'une masse de données chiffrées contenant des documents inédits en sa possession lors de son arrestation à Budapest. Remis en liberté le mois dernier, il prendra place sur le banc des accusés alors qu'il bénéficie par ailleurs d'un programme de protection de témoin en échange de sa collaboration avec la justice dans d'autres affaires.

« J'espère être acquitté car je suis un lanceur d'alerte et j'ai agi de bonne foi », a affirmé Rui Pinto lors d'un entretien accordé au magazine allemand Der Spiegel, premier média auquel il a livré des documents des « Football Leaks », en 2016.

Extorsion de données

João Paulo Batalha, président de l'association portugaise Transparence et intégrité, rappelle au micro de RFI ce que lui reproche précisément la justice : « On ne peut pas pénaliser la révélation des données en tant que telle, notamment à travers le site Football Leaks. Rui Pinto ou tout autre citoyen a le droit de rendre publiques des donnés d’intérêt général. Ce qui peut lui être reproché, c’est l’intrusion dans des systèmes informatiques, violation de courrier ou extorsion de données entre autres. Je conviens que dans un État de droit, ce n’est pas du ressort d’un citoyen lambda de mener ses propres enquêtes, en violant la vie privée d’autres personnes et ou institutions. »

Toutefois, précise-t-il, il faut garder en tête que ses activités de lanceur d’alerte ont permis à la justice de se saisir de preuves sur des crimes importants : « Nous sommes d’accord sur le fait qu’il y a en quelque sorte un préjudice qui demande réparation. Encore faut-il qu’on le fasse avec un esprit de justice et toutes proportions gardées. Parce que de ces agissements de nombreuses informations importantes ont été répertoriées, utiles à l’exercice de la justice et pour enquêter sur des crimes graves. Ce sont ces révélations, notamment avec les "Luanda Leaks" concernant la fille de l’ancien président angolais, qui ont permis de débloquer des enquêtes criminelles qui au Portugal n’étaient même pas ouvertes ou qui s’enlisaient sans avancée réelle. »

Fichage ethnique du PSG et la fortune des dos Santos

Parmi les nombreux dossiers qui lui sont imputables, les ennuis fiscaux de Cristiano Ronaldo liés à son passage au Real Madrid, l'affaire du fichage ethnique du PSG ou encore la tolérance accordée par l'UEFA aux entorses présumées au fair-play financier du Paris Saint-Germain et de Manchester City. En janvier, Rui Pinto avait révélé être également à l'origine des « Luanda Leaks », une enquête dénonçant l'origine frauduleuse de la fortune de la milliardaire angolaise Isabel dos Santos, fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos.

Les représentants du hacker, qui le décrivent dès la première heure comme « un grand lanceur d'alerte européen », feront appel à 45 témoins, parmi lesquels figurent Edward Snowden, ancien employé du renseignement américain inculpé pour espionnage, ou l'ancienne juge financière française Éva Joly.

