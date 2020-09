Affaire Navalny: faute d'explication, Berlin menace Moscou de sanctions

L'Allemagne, qui préside actuellement l'Union européenne, a accru ce dimanche 6 septembre la pression sur la Russie concernant l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, bête noire du Kremlin. Berlin a menacé de sanctions faute de réponse « dans les prochains » jours sur le sujet.

« Fixer des ultimatums n'aide personne, mais si dans les prochains jours, la partie russe ne contribue pas à clarifier ce qui s'est passé, alors nous allons devoir discuter d'une réponse avec nos partenaires », a déclaré Heiko Maas au quotidien Bild. Si des sanctions devaient être décidées, a ajouté le ministre allemand des Affaires étrangères, elles devront être « ciblées », ce qui pourrait affecter le projet phare de gazoduc Nord Stream 2, entre la Russie et l'Europe.

Principal opposant russe, Alexeï Navalny est actuellement hospitalisé à Berlin. Selon le gouvernement d'Angela Merkel, il a été « sans équivoque » empoisonné en Russie lors d'une tournée électorale, avant son transfert en Allemagne, par un agent neurotoxique de type Novitchok, conçu à l'époque soviétique à des fins militaires.

La Russie accuse l'Allemagne de retarder l'enquête

En réponse, la Russie a accusé dimanche l'Allemagne de retarder l'enquête sur l'empoisonnement présumé de l'opposant russe Alexeï Navalny, dans une déclaration du ministère russe des Affaires étrangères. « Jusqu'à présent, nous ne sommes pas sûrs que l'Allemagne ne joue pas un double jeu », a même affirmé Mme Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe.

Elle estime que Berlin tardait à répondre pas de son côté aux requêtes de la justice russe. « Quelle est l'urgence sur laquelle vous insistez ? », ajoute-elle, à l'adresse de M. Mass.

Pour Berlin, Moscou est impliqué dans l’empoisonnement

Berlin et les autres pays occidentaux ont exhorté Moscou à plusieurs reprises à faire la lumière sur l'empoisonnement. Mais le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accueilli cette semaine avec « une bonne dose de scepticisme » les accusations d'assassinat et demandé à Berlin de fournir des preuves. Son homologue allemand a lui mis directement en cause l'État russe dans l'empoisonnement : « Il y a plusieurs indices en ce sens, c'est la raison pour laquelle la partie russe doit maintenant réagir », a justifié Heiko Maas.

« La substance mortelle avec laquelle Navalny a été empoisonné s'est trouvé dans le passé en possession des autorités russes. Seul un petit nombre de personnes ont accès au Novitchok et ce poison a déjà été utilisé par les services russes pour l'attaque contre l'ex-agent [russe] Sergueï Skripal » en Grande-Bretagne, a encore énuméré le ministre allemand. Ce jeudi 3 septembre déjà, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, avait évoqué d'éventuelles sanctions.

Le dossier Nord Stream 2 revient sur la table

Dans ce registre, Heiko Maas n'a pas totalement exclu une incidence sur le projet très controversé en cours de finition de gazoduc Nord Stream 2, censé approvisionner l'Allemagne et l'Europe en gaz russe. Un projet jusqu'ici très cher à Berlin. « J'espère en tout cas que les Russes ne nous contraindront pas à changer notre position sur Nord Stream », a avertit le ministre, tout en appelant à ne pas « réduire » le débat à ce seul dossier.

Jusqu'ici, la chancelière allemande a toujours tenu à scinder les deux dossiers, les intérêts économiques et énergétiques du projet étant majeurs pour son pays : plus d'une centaine d'entreprises européennes, dont la moitié allemandes, y sont associées. Au plan national, Nord Stream est néanmoins devenu un sujet controversé de débat entre les prétendants à sa succession à la chancellerie, dans son camp conservateur, en vue des élections législatives de fin 2021.

