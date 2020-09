Coronavirus: des eurodéputés irlandais veulent une exemption de quatorzaine

L'Irlande est l'un des derniers pays d'Europe à imposer une quatorzaine aux voyageurs entrant sur l'île, y compris les Irlandais. Trois eurodéputés demandent au gouvernement d'amender les recommandations sanitaires.

Avec notre correspondante à Dublin, Émeline Vin

Trois eurodéputés irlandais réclament d'être exemptés de la quatorzaine et de pouvoir faire l'aller-retour entre Bruxelles et leur circonscription en toute liberté. Jusqu'à présent, ils sont comme tout Irlandais contraints à restreindre leur mouvement pendant deux semaines. Dans une lettre adressée au gouvernement, ils demandent à ce que soit suffisant un dépistage avant et après le voyage - ces tests sont remboursés par le Parlement européen.

Bruxelles autorise le télétravail pour les eurodéputés, mais ils doivent être physiquement dans l'hémicycle pour prendre la parole en session plénière. « Il faut que nous puissions assister aux sessions pour remplir pleinement notre mission », déclarent les trois élus dans le courrier. Il y a une dizaine de jours, le Commissaire européen au Commerce, l'Irlandais Phil Hogan, a été contraint à la démission pour ne pas avoir respecté les recommandations sanitaires.

Vers un simple dépistage ?

La quatorzaine est une obligation morale, mais dans les faits, moins d'un voyageur sur dix est contrôlé dans les quinze jours suivant son arrivée. Le ministre des Transports Eamon Ryan a évoqué cette semaine la possibilité de remplacer la quarantaine par un dépistage aux aéroports, comme dans la majeure partie de l’Union européenne.

