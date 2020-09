Irlande: les restaurateurs en ont marre de faire la police

L’Irlande impose depuis ce week-end une nouvelle règle aux pubs et aux restaurants qui servent de l’alcool : ils doivent consigner le détail de ce que chaque tablée a consommé. Une manière pour le gouvernement de s’assurer que personne ne vend d'alcool non accompagné d’un plat de minimum 9 euros. Certains députés de la majorité ont dénoncé une règle digne de la Stasi, la police secrète est-allemande. Et dans les restaurants, cette énième règle agace.

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Pour stocker les reçus et les preuves d’achat, Jil Thurles a acheté de nouveaux rangements. La gérante du pub Murrays soupire en évoquant la nouvelle règle, entrée en vigueur en Irlande durant le week-end du 5-6 septembre, et qui impose aux pubs et restaurants de noter en détails ce que les clients ont consommé.

« C’est encore une nouvelle consigne, en plus de tout ce qu’on doit déjà faire, déplore-t-elle. On doit déjà conserver les coordonnées de chaque client qui entre ici ! Nos clients mangent, ils boivent, on essaie de les faire se sentir bien, qu’ils aient à nouveau envie de ressortir, revoir des gens… Là, c’est encore quelque chose de nouveau qui, franchement, n’est pas nécessaire ».

« La police a déjà suffisamment de travail pour ne pas avoir à vérifier ça en plus »

Le gouvernement justifie la mesure par la nécessité de savoir que tout établissement respecte les règles, notamment celle qui veut qu'il n'y ait pas d'alcool consommé sans un plat d'un montant minimum de 9 euros.

Insuffisant aux yeux de la restauratrice, qui déclare : « Ceux qui servent de l’alcool sans proposer de nourriture, ils doivent fermer, oui. Mais la police a déjà suffisamment de travail pour ne pas avoir à vérifier ça en plus. Là, on se dit :"bon, c’est quoi la prochaine ?". On fait déjà de notre mieux… »

Pour certains restaurateurs, c’est la goutte de trop. Certains admettent qu’ils ne se plieront pas à la règle. Parmi les clients, Caroline, qui n’est venue déjeuner que pour faire plaisir à sa sœur, trouve ce nouveau protocole « franchement ridicule ». « Moi je dis, autant rester à la maison ! déclare-t-elle. C’est nos données personnelles, surtout si on paie par carte. Les restaurateurs devraient aller manifester, les pauvres ». Saisi, le gendarme de la vie privée irlandais a estimé qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits de sconsommateurs.

