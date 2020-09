Royaume-Uni: un mort et plusieurs blessés après des attaques au couteau à Birmingham

Plusieurs attaques au couteau dans le centre de Birmingham ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Des agressions dont les circonstances ne sont pas encore connues mais qui ont entraîné la mort d’un homme et fait sept blessés dont deux graves.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

La police a ouvert une enquête pour meurtre et recherche un suspect. Lors d’une conférence de presse dimanche 6 août, les autorités ont précisé que ces attaques étaient liées entre elles et s’étaient déroulées dans quatre rues différentes du centre de Birmingham, entre minuit et demi et 2h du matin.

Selon les enquêteurs, un homme, qui est depuis activement recherché, s’est rendu dans des rues très animées et a agressé au hasard plusieurs personnes. Un homme est décédé tandis que sept autres personnes ont été blessées dont deux grièvement, un homme et une femme.

Montée de la violence

Les motivations de ce geste sont encore inconnues selon la police mais elle a écarté pour l’instant la piste d’une attaque terroriste, de règlements de compte entre gangs ou de crimes haineux. En attendant d’y voir plus clair, les forces de l’ordre se veulent rassurantes tout en appelant les habitants de Birmingham à rester vigilants.

Le commissaire pour la région de West Midlands, David Jamieson, a expliqué qu’une montée de la violence était « presque inévitable » à cause de la frustration et du stress causés par la pandémie de coronavirus. Sans toutefois aller jusqu’à lier directement ce dernier incident à ce phénomène.

Il a également rappelé que le nombre d’agressions violentes impliquant des jeunes hommes avait augmenté ces derniers mois et a donc appelé les autorités à gérer au plus vite ce problème.

