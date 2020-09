Brexit: l'Irlande et l'Irlande du Nord s'inquiètent face aux menaces de Londres

Le ministre des Affaires étrangères irlandais, Simon Coveney, le 20 janvier 2020. John Thys/AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

C'est le retour du Brexit et du casse-tête de la frontière irlandaise. Dimanche 6 septembre, le quotidien Financial Times a publié un article indiquant que Londres pourrait chercher à contourner le protocole nord-irlandais, arraché de haute lutte l’année dernière et qui maintient la province britannique d’Irlande du Nord dans le marché commun. Les responsables politiques irlandais, au nord comme au sud de l'île, ont bondi.