Sérénité sur Kastellórizo, l’île symbole des tensions entre Athènes et Ankara

Kastellórizo reste éloignée des tensions géopolitiques entre Athènes et Ankara la concernant.

Une île symbolise la montée des tensions entre Athènes et Ankara depuis la fin juillet, celle de Kastellórizo. Elle s’est retrouvée sous le feu des projecteurs, quand un navire turc a commencé à manœuvrer au large de ses côtes. La Turquie conteste d’ailleurs que cette seule ile grecque l’empêche d’avoir accès aux ressources sous-marines du secteur, le pétrole notamment.

De notre correspondant sur l’ile de Kastellórizo,

Kastellórizo, ou Megísti en français, constitue une forme de frontière pour Athènes puisque c’est l’ile habitée la plus orientale de la Grèce. Une « petite » ile, comme ses habitants le soulignent en l’occurrence une bande rocheuse de 10 km² environ et qui se situe à seulement 2 kilomètres des côtes turques.

À part quelques militaires grecs sur tout l’intérieur de l’île et qui font grimper le chiffre de la population à environ 500 personnes, les quelque 250 habitants sont tous concentrés dans le seul village, bâti autour de l’unique port. Et concrètement, depuis ce port pittoresque de Megísti, l’horizon est essentiellement constitué par les côtes de la Turquie voisine.

Loin des tensions géopolitiques

L’atmosphère sur place offre une forte impression de détachement et de décalage entre les dissensions géopolitiques et la vie de tous les jours. Le quotidien s’articule beaucoup autour des cafés du port, où la vie parait très calme. Autour d’un café froid ou d’une assiette de fruits de mer, les clients prennent facilement le temps de contempler une tortue de mer remonter à la surface et prendre sa respiration.

Le coronavirus a conduit depuis plusieurs mois à la fermeture des frontières entre Grèce et Turquie. Mais en temps normal, les échanges sont fréquents entre la ville turque voisine de Kas et cette île de Kastellórizo. Les Grecs y vont par exemple régulièrement faire leurs courses et deux ferrys quotidiens amènent des touristes sur l’île grecque depuis la Turquie. « Nous sommes les mêmes », disait même en synthèse le capitaine grec d’un bateau de tourisme.

Ballotée entre les administrations

Ce détachement s’explique par plusieurs facteurs. Outre les tensions récurrentes entre les deux pays, l’île a par exemple été administrée par les Turcs, les Français, les Italiens ou encore les Britanniques au cours du siècle dernier. Ce qui n’est certainement pas étranger à ce flegmatisme apparent.

Et même si par ailleurs, l’actuel président turc n’a pas particulièrement bonne presse sur l’île, ici, la politique a tendance à être évacuée d’un revers de la main. De la même manière, la visite annoncée, dimanche prochain, de la présidente grecque, à l’occasion de l’anniversaire du rattachement de Kastellórizo à la Grèce, ne semble pas susciter un enthousiasme débordant. Là encore, aux yeux de nombreux habitants, il s’agit avant tout de politique.

