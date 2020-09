Covid-19: malgré l'urgence, le gouvernement espagnol ne parvient pas à fixer son budget

L’Espagne est un pays aujourd’hui très fragilisé, où les questions sanitaires se mêlent aux problèmes politico-financiers. Alors qu'il déplore plus d’un demi-million de cas de Covid-19 au 7 septembre, le pouvoir en place – en l’occurrence, les socialistes emmenés par Pedro Sanchez – ne parvient pas à imposer le vote du budget annuel. Un objectif déterminant pour, notamment, pouvoir bénéficier des aides économiques européennes prévue face à la pandémie.

Avec notre correspondant à Madrid,François Musseau

Cela fait maintenant trois ans que le gouvernement espagnol ne parvient pas à faire voter un budget. Cette situation problématique est encore plus grave en cette rentrée parlementaire, car des pans entiers de l’économie – santé, éducation, culture, BTP – ont considérablement besoin d’argent supplémentaire, depuis que la pandémie de coronavirus les a rendus bien plus vulnérables.

Le pays a aussi urgemment besoin d’un budget pour pouvoir bénéficier de l’aide européenne, sous forme de prêts ou d’aides à fonds perdus, de l’ordre de 140 milliards d’euros.

La situation sanitaire de plus en plus préoccupante

Pour ficeler son budget, le gouvernement socialiste doit mettre d’accord libéraux et radicaux de gauche de Podemos, opposés sur la question de la hausse ou de la baisse des impôts.

Pendant ce temps, la situation sanitaire est de plus en plus préoccupante avec un demi-million de cas de coronavirus comptabilisés dans le pays au 7 septembre. La barre s'élève à 230 cas pour 100 000 habitants depuis quinze jours, avec notamment un pic dans la capitale Madrid, où on dénombre 20 000 nouveaux cas positifs en une seule semaine.

La situation sanitaire fragilise davantage encore l’économie. D’où la nécessité encore plus criante d’un nouveau budget, qui n'apparaît pourtant pas à l'horizon.

