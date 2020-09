Irlande: record de réussite pour l'édition 2020 du bac marquée par le Covid-19

Les lycéens irlandais ont reçu ce lundi les résultats du baccalauréat. Pour la première fois depuis près d’un siècle, il n’y a pas eu d’examen physique. Les élèves ont été évalués selon un processus de « notes prédites ». Ce sont leurs professeurs qui ont dû estimer quelles notes ils auraient eu s’ils avaient passé l’épreuve.

De notre correspondante à Dublin,

Cette édition du baccalauréat a établi des records et des bonnes notes. Jamais les résultats n’ont été aussi élevés, en moyenne 4 % supérieurs à ceux de l’année dernière. En arts plastiques par exemple, la proportion d’élèves ayant reçu la note la plus haute a triplé !

Parmi les matières qui ont produit de bonnes surprises cette année, les maths, la géo, l’irlandais et l’anglais. D’ailleurs, les notes sont tellement hautes qu’il a fallu revoir à la hausse les critères d’admission en fac et augmenter le nombre de places dans certains cursus.

Des candidats ravis

La majorité des candidats sont ravis. Évidemment, il y a toujours quelques élèves pas très satisfaits de leurs notes ou qui ne comprennent pas d’où sort le résultat. Ceux-là peuvent faire appel et passer un écrit en novembre, ce qui repoussera évidemment leur année universitaire.

Mais pour d’autres, ces résultats sont une catastrophe. Par exemple, ceux qui ont pris une année sabbatique en espérant utiliser leurs résultats du bac 2019 pour entrer cette année à la fac. Ils ont reçu des notes plus basses que les candidats de 2020 et devraient avoir plus de mal à décrocher une place dans le supérieur. Une inégalité assumée par le ministère de l’Education, qui rappelle que la fournée de bacheliers 2020 a dû faire face à des circonstances que n’ont jamais connues leurs prédécesseurs.

Un nombre élevé de bonnes notes

Ces circonstances inhabituelles ont imposé un système de notation particulier. Pour « les notes prédites », chaque professeur classe les élèves, puis leur attribue une note, le résultat qu’aurait eu le candidat à l’examen selon l’enseignant. Ensuite, toutes les notes passent par un système de standardisation, un algorithme, pour être sûr que les établissements n’ont pas surévalué ou sous-noté leurs élèves.

Ces critères utilisés pour cet algorithme expliquent le nombre élevé de bonnes notes, ou plutôt ceux qui ont été retirés de l’algorithme. Le mois dernier, au Royaume-Uni, un système similaire a été utilisé, qui prenait en compte l’historique de l’école, si les notes étaient en accord avec les résultats des années précédentes, sauf qu’il a fait baisser de manière disproportionnée les notes des élèves d’écoles dites défavorisées.

Pour éviter un tel désastre en Irlande, la ministre de l’Éducation a retiré le critère « école » de l’algorithme. Exit aussi le critère de genre, qui devait avantager les filles qui obtiennent traditionnellement de meilleurs résultats.

Mais une question demeure : sur quels critères à peu près 20 % des notes ont été revues à la hausse ou à la baisse ? L’Irlande n’a pas la tradition du contrôle continu ou du livret scolaire. Il semblerait que les résultats du brevet aient été pris en compte, au détriment de ceux qui ont commencé à travailler au moment du bac. Mais les directeurs d’établissements et les professeurs attendent l’ouverture de la phase d’appel, lundi prochain, pour en savoir plus.

