La Biélorussie a tenté d'expulser l'opposante Maria Kolesnikova vers l'Ukraine

L’opposante biélorusse Maria Kolesnikova avait été enlevée lundi 7 septembre en plein centre de la capitale, Minsk. Les services de sécurité de l’autoritaire Alexandre Loukachenko avaient confirmé son arrestation, sans indiquer sa situation. Elle a réapparu cette nuit à la frontière, où les autorités auraient tenté de l’expulser vers l’Ukraine.

Avec notre correspondant à Kiev, Sébastien Gobert

Les détails sont encore flous pour expliquer cette scène nocturne. Vers 4h du matin, les services de sécurité biélorusses auraient acheminé à la frontière sud du pays Maria Kolesnikova et deux hommes, membres du conseil de coordination de l’opposition, tous trois disparus à Minsk la veille.

On les auraient placé dans une voiture et forcé à rouler vers l’Ukraine. Anton Rodnenkov et Ivan Kratsov ont effectivement passé les contrôles. Mais Maria Kolesnikova aurait déchiré son passeport pour éviter d’être acceptée en Ukraine.

Les gardes-frontière biélorusses confirment aujourd’hui sa détention. Ce ne sont pas les premiers opposants que Minsk cherche à évacuer de son territoire, dans un contexte de répression brutale de protestations jusqu’ici pacifiques.

Maria Kolesnikova est une des figures de proue de la contestation et co-fondatrice du parti Ensemble. Elle avait martelé sa détermination à continuer la lutte jusqu’à la chute d’Alexandre Loukachenko. Elle est érigée en héroïne sur les réseaux sociaux pour son refus d’être expulsée. Mais son sort est désormais très incertain.

