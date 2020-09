Forum Med-7: sur l'île grecque de Chios, la tension avec la Turquie est palpable

Emmanuel Macron réunit le Med-7, un format de 7 pays de la rive méditerranéenne, ce jeudi 10 septembre en Corse. Une manière de préparer le sommet européen des 24 et 25 septembre où sera notamment abordée la tension en Méditerranée orientale. Reportage sur l'île de Chios en mer Égée, à 11 kilomètres des côtes turques.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spéciale à Chios, Anissa el-Jabri

Sur le port, aux terrasses des cafés, des hommes aux tempes argentées jouent aux cartes. En face d'eux, des militaires montent sur un bateau : la patrouille de Frontex, les troupes européennes de surveillance des frontières.

Au fond du café un écran géant. C'est l'heure du journal du soir sur Alpha News, la deuxieme chaîne la plus regardée du pays. « Tout est prêt pour la réunion entre Emmanuel Macron et le Premier ministre. Dans quelques instants tous les détails sur l’accord de défense franco-grec. » « Et puis Erdogan continue à menacer la Grèce en envoyant des ultimatums et des menaces guerrières », peut-on entendre.

Bateaux et avions militaires, hélicoptère, l’armée turque en embuscade fusils à la main, une avalanche d'images anxiogènes à la télévision grecque. Le gouvernement grec le répète, lui, il attend un soutien ferme.

« L'Europe est une communauté de pays pacifiques, en face la Turquie est un pays avec un gouvernement autoritaire au comportement international agressif. L’Europe doit répondre, et elle doit le faire maintenant », a déclaré Yorgos Koumoutsakos, ministre adjoint aux Migrations.

À Chios, les tensions avec le voisin d'en face, on y est habitué depuis des générations, mais jamais les avions turcs ne sont passés aussi souvent et aussi longtemps raser les toîts des maisons grecques.

► À lire aussi : Tensions en Méditerranée: Athènes réclame une réunion d'urgence de l'UE

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne