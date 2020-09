Le gouvernement irlandais présente un plan de préparation au Brexit

Face aux menaçantes déclarations de Boris Johnson sur le Brexit, le gouvernement irlandais a présenté ce mercredi 9 septembre un plan de préparation au Brexit, destiné aux entreprises.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

« Il reste du temps, mais il faut commencer maintenant », a martelé ce mercredi le ministre de l’Industrie Leo Varadkar. Le plan de préparation au Brexit, 60 pages qui couvrent tous les secteurs, de l’agroalimentaire à la pharmaceutique, vise à fournir une liste de ressources aux entreprises : qui contacter, quelles démarches administratives, quels changements réaliser avant la fin de l’année – date à laquelle le Royaume-Uni quittera définitivement le marché commun.

L’économie irlandaise dépend du Royaume-Uni. C’est son principal partenaire commercial, et les échanges entre l’Irlande et l’Europe continentale (130 milliards d’euros par an) transitent par la Grande-Bretagne, qui sera alors un pays tiers. « Préparez-vous » donc, dit le document, à des délais de livraison rallongés, à fournir de nombreux papiers et à subir des coûts plus élevés.

►À lire aussi : Brexit: l'Irlande et l'Irlande du Nord s'inquiètent face aux menaces de Londres



Au final, le plan est plus un rappel à grand bruit qu’une stratégie innovante, alors que le Brexit a été quelque peu éclipsé par la pandémie. Seule nouveauté et unique mesure chiffrée : des allocations de 9 000 euros pour chaque nouvelle embauche « Brexit », par exemple des agents administratifs.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne