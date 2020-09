Sommet Med7 en Corse: main tendue vers la Turquie, menacée de sanctions

Nous avons discuté de la stabilité en Méditerranée orientale, de l’escalade des tensions et de l’attitude provocante de la Turquie qui conteste la souveraineté et les droits souverains de deux pays membres de l’Union européenne, et qui continue à se trouver de façon illégale sur le territoire d’un pays membre de l’UE, de Chypre. La Turquie semble vouloir de moins en moins dialoguer. Et je crois que le point 6 de notre communiqué envoie un message très clair à la Turquie : si elle veut vraiment un dialogue sincère avec la Grèce, avec Chypre et avec l’UE, elle doit nous le prouver : elle doit arrêter toute action unilatérale et montrer qu’elle respecte le doit international dans sa totalité et pas de façon sélective. Et donc arrêter la provocation et commencer le dialogue. C'est ce que nous voulons. Avant le 24 septembre et le sommet européen, nous voulons ne pas être divisés, tomber dans le piège de la division dans lequel veut nous entraîner la Turquie. La Turquie doit cesser ses recherches et toute activité unilatérale, elle doit cesser sa rhétorique agressive, retourner à la table des négociations dont elle s’est retirée en 2016. Et bien sûr si ce dialogue constructif ne peut pas avancer, il y a toujours le tribunal international de La Haye.