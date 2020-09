Coronavirus: la Suisse place neuf régions françaises en zone à risque élevé

Du point de vue de la Suisse, ce sont neuf régions désormais qui sont considérées à risque pour le Covid-19. Notamment l’Île-de-France et Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Concrètement, cela signifie que tous les voyageurs doivent se mettre à l'isolement à leur arrivée en Suisse. Mesure pragmatique selon les autorités, qui souhaitent que les frontières restent ouvertes avec la France.

Avec notre correspondant à Genève,Jérémie Lanche

C'était la crainte depuis quelques semaines dans les villes frontalières comme Bâle et Genève : que les 300 000 travailleurs frontaliers qui viennent chaque jour en Suisse soient bloqués en France. La décision aurait eu des conséquences lourdes sur le secteur de la santé notamment, hyper-dépendant des professionnels venus de l'étranger. Pour le moment, aucune région voisine de la Suisse n'est classée en zone rouge.

Pour les autres, la règle, ce sera la quarantaine, explique le ministre suisse de la Santé Alain Berset. « Du fait que sur la frontière, nous avons plusieurs agglomérations très importantes qui vivent par-delà une frontière internationale - c’est le cas à Genève, c’est le cas à Bâle… Sur le plan épidémiologique, c’est un peu pareil d’un côté et de l’autre de la frontière, sur le plan local, donc ça ne pose pas de problème. Par contre, le signal pour les régions plus lointaines, c’est de dire : “Si vous allez plus loin, et si les voyages et les déplacements ne sont pas nécessaires sur le plan professionnel ou médical, alors c’est inutile de prendre des risques. Et donc s’il vous plaît, évitez pour l’instant d’aller dans ces régions.” »

Pas question pour autant de mettre des douaniers aux frontières pour contrôler les allées et venues. Les autorités suisses en appellent à la responsabilité individuelle de chacun. « Il n'y a pas d'opposition avec la France, a dit le ministre. Nous sommes tous dans le même bateau. »

