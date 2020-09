Espagne: pour la Diada, la mobilisation des indépendantistes sapée par la pandémie et les divisions

À Barcelone, malgré la pandémie, les indépendantistes catalans ont organisé plusieurs manifestations ce vendredi 11 septembre pour la traditionnelle Diada, la journée nationale catalane, en respectant les distances de sécurité et autres mesures de sécurité.

Avec notre correspondante à Barcelone, Elise Gazengel

Pour la première fois depuis 2012, la traditionnelle fête catalane, la Diada, n'a pas réuni de foule compacte à Barcelone ce 11 septembre. Covid oblige, les organisateurs indépendantistes ont préféré organiser des mini-rassemblements dans une centaine de lieux symboliques.

Selon les organisateurs, qui contrôlaient les accès à ces rassemblements, seuls 59 500 personnes y ont participé, bien loin de centaines de milliers présents lors des éditions précédentes. Cette manifestation, qui a rassemblé jusqu'à 1,5 million de personnes ces dernières années, a été maintenue malgré tout.

« Tant qu'on ne sera pas indépendants... »

Dans la métropole catalane, place de l'Université, María Josep, étudiante, admet avoir hésité avant de venir : « Au début, je pensais que ce n’était pas nécessaire, mais après, en voyant qu'il y a les distances, le gel, la prise de température, c'est bien. Et puis, c'est nécessaire parce que, tant qu'on ne sera pas indépendants, on n'arrêtera pas. »

Des mesures visaient à enrayer la polémique critiquant le maintien de ces manifestations alors que la pandémie touche durement le pays. Et malgré une ambiance morose, pour les manifestants comme Andreu Ballbé, la cause indépendantiste vaut la peine de se mobiliser. « C'est triste, c'est sûr, mais si on avait fait une grosse manif politiquement, on aurait tout détruit. D'un autre côté, si on faisait rien, c'était pire », estime-t-il.

Les indépendantistes, au pouvoir mais divisés

Jour de la fête régionale, la Diada est devenue depuis 2012 une démonstration de force du mouvement séparatiste. Toujours au pouvoir au niveau régional,ce dernier est miné par les divisions sur la stratégie à suivre depuis l'échec de la tentative de sécession de 2017. L'ex-président Carles Puigdemont, qui a fui en Belgique, prône l'affrontement avec Madrid tandis que son ex-numéro 2 Oriol Junqueras, actuellement en prison, est partisan du dialogue avec le gouvernement.

Ces tensions se sont accentuées depuis que le président régional Quim Torra a annoncé en janvier des élections anticipées, dont la date n'a toujours pas été fixée à cause de la pandémie. Quim Torra a été condamné l'an dernier par la justice à un an et demi d'inéligibilité pour avoir désobéi aux autorités électorales en placardant une affiche indépendantiste sur le siège du gouvernement régional.

La plus haute juridiction du pays, le Tribunal Suprême, doit se prononcer la semaine prochaine sur son appel. Si cette peine est confirmée, Quim Torra perdra son poste de président régional, ce qui risque de provoquer de nouveaux remous dans la région.

Entre pandémie et division du camp indépendantiste, cette Diada aura donné un goût amer aux sécessionnistes. Beaucoup espèrent que celle de 2021 sera celle d'un renouveau pour le mouvement.

