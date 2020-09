Biélorussie: caisse de résonance de la contestation, Nexta cristallise les attaques de Loukachenko

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko ne cesse de le répéter depuis le début de la contestation populaire dans son pays : les manifestations sont un complot ourdi de l'étranger. Pour lui, le responsable s'appelle Nexta, un petit média basé en Pologne qui compte cinq salariés et des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Nexta peut se traduire par « quelqu'un » en biélorusse. Présente sur le réseau social Telegram, application de messagerie sécurisée, cette chaîne contribue à mobiliser les manifestants : elle leur permet de partager les photos et les vidéos des rassemblements et des violences dans les rues biélorusses. Chaque jour, les journalistes de Nexta reçoivent des milliers de messages et publient des appels à manifester.

« Nous n’organisons pas les manifestations en Biélorussie, précise Roman Protasevich, le rédacteur en chef de Nexta. Nous sommes tout simplement une sorte de haut-parleur qui porte la voix du peuple, de ces centaines de milliers de personnes qui manifestent. Ces gens nous écrivent chaque jour, et pendant les manifestations, nous recevons des milliers de messages par heure. »

« Le régime de Loukachenko est à l’origine des violences »

« C’est le régime de Loukachenko qui est à l’origine des violences, poursuit Roman Protasevich. Les forces de l’ordre ont tiré sur les manifestants pacifiques, elles ont brisé les vitres dans les cafés. Et le gouvernement l’assume. »

Après l'élection contestée du 9 août, au plus fort des protestations contre le président Loukachenko, Nexta recevait environ 200 messages par minute. Le volume d'informations, environ 100 000 messages par jour, a obligé la petite équipe à se concentrer sur le contenu photo et vidéo, qui est plus facile à vérifier.

« Vous savez, il n’est pas possible de diriger et de coordonner des manifestations, constate son rédacteur en chef. Les rassemblements ont lieu partout, même dans les petites villes. Les manifestations se sont poursuivies même quand le régime a coupé Internet. »

De YouTube à Telegram

Nexta a été fondé en 2015 par le blogueur Stepan Svetlo. Il s'agit à l'origine d'une chaîne YouTube pour partager des vidéos musicales satiriques. Le passage sur Telegram, une application utilisée par des mouvements de protestation dans le monde en raison de son cryptage et de l'anonymat assuré, a lieu en 2018, après des perquisitions dans la maison de son fondateur, en Biélorussie.

Avant les manifestations, la chaîne vivait uniquement de recettes publicitaires, qui s'avèrent insuffisantes pour se développer.

