Grèce: visite de la présidente sur une île convoitée par Ankara, en pleines tensions régionales

Ekateríni Sakellaropoúlou se rend ce dimanche 13 septembre à Kastellorizo, à l’occasion de l’anniversaire du rattachement de l’île à la Grèce. Une visite symbolique de la présidente de la République, dans une île qui incarne depuis cet été la montée des tensions entre Athènes et Ankara, sur fond de différend frontalier et de volonté d’exploitation des réserves d’hydrocarbures de la Méditerranée.

De notre envoyé spécial à Kastellorizo, Joël Bronner

La position géographique de Kastellorizo à la frontière orientale de la Grèce, à deux kilomètres des côtes turques, prive Ankara d’un accès à la mer. L'île se retrouve au cœur des enjeux géopolitiques les plus sensibles en raison de la présence supposée d’hydrocarbures. Mais pour Margharita Kanis, qui appartient au conseil municipal de la seule ville de Kastellorizo, les tensions ne se ressentent presque pas au niveau local.

« Il n’y a pas de pression ni de stress ici à propos de quoi que ce soit avec la Turquie, confie-t-elle. Il y a des centaines d’années, c’était "nous" de l’autre côté, nous sommes les mêmes personnes de mon point de vue. Ce n’est pas notre combat. »

Crispation avec le voisin turc

Ce point de vue est partagé par beaucoup d’habitants de Kastellorizo, qui vivent au quotidien bien loin des agitations politiques. « Pour nous, c’est un jour de fête nationale, c’est habituel que des représentants politiques viennent à cette occasion », affirme Diamandis Mavrosalasitis, qui travaille dans le tourisme et voit plutôt d’un bon œil la visite de la présidente. « Tant mieux si notre présidente vient voir l’île de ses propres yeux. Par ailleurs, c’est plutôt positif si le Premier ministre ou le président d’un État visite une zone qui est convoitée par d’autres pays, c’est une bonne idée de mon point de vue. »

Certains habitants sont toutefois plus dubitatifs et espèrent que cette visite ne crispera d’avantage les relations avec le voisin turc. Les tensions entre Athènes et Ankara de l'autre se sont aggravées depuis le lancement en août d'une campagne turque de prospection gazière dans cette zone contestée de Méditerranée orientale, revendiquée par la Grèce. Grèce, France et Italie ont procédé récemment à des manoeuvres militaires dans ce secteur.

Commandes de 18 Rafale à la France

Emmanuel Macron et ses six homologues du sud de l'Union européenne ont exhorté jeudi 10 septembre la Turquie à cesser sa politique de « confrontation » en Méditerranée orientale et l'ont menacée de sanctions européennes si Ankara continue à contester les droits d'exploration gazière de la Grèce et de Chypre dans la zone. Emmanuel Macron avait aussi estimé que le gouvernement turc « avait aujourd'hui des comportements inadmissibles » et devait « clarifier ses intentions ».

En réponse à ces critiques, le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti ce samedi son homologue français de « ne pas chercher querelle à la Turquie ».

Jugeant le moment venu de doter l'armée de moyens supplémentaires, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a par ailleurs annoncé samedi 12 septembre son intention de commander 18 Rafales à Dassault Aviation ainsi que quatre frégates et de recruter 15 000 militaires.

