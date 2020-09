Coronavirus en Pologne: manifestation à Varsovie contre le masque et les restrictions

Près d’un millier de personnes ont manifesté dans le centre de Varsovie ce samedi 12 septembre, pour protester contre le port du masque et autres restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et imposées par le gouvernement polonais.

De notre correspondant Varsovie, Damien Simonart

Devant le Parlement, quelques centaines de manifestants scandent à l’unisson : « Enlevez vos masques ! » Visages découverts, serrés les uns contre les autres, ils sont là pour dire « stop » aux restrictions imposées depuis six mois face au Coronavirus.

Officiellement, près de 75 000 personnes ont contracté le virus en Pologne depuis le début de l’épidémie, plus de 2 000 sont décédées. Des chiffres plus faibles qu’en Europe de l’Ouest mais les restrictions sont quasi les mêmes.

Eliza, 26 ans, est très remontée : « Je ne veux pas que le gouvernement me contrôle. J’ai ma propre volonté, je connais mes droits et la situation actuelle bafoue nos droits en tant que citoyens libres. Je suis là aussi pour convaincre d’autres personnes d’enlever leur muselière et se battre pour leurs droits, pour la constitution. »

Les médias ciblés par les manifestants

Outre les politiciens, les médias sont la principale cible des manifestants. Ces derniers ont défilé devant les deux principales télévisions polonaises pour dénoncer selon eux les mensonges propagés pendant l’épidémie.

Krzysztof, ouvrier du bâtiment ne regarde plus les JT. « Il y a plus de 1 000 personnes qui meurent chaque jour en Pologne du cancer, de complications médicales, dans des accidents de voiture ou de la vie. Alors quand j’entends que 12 personnes sont mortes un jour du Covid et que c’est un virus mortel, les bras m’en tombent ! », s’agace-t-il.

Les organisateurs ont annoncé de nouvelles manifestations la semaine prochaine au moment où le Parlement polonais devrait voter de nouvelles restrictions.

