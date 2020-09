Le président biélorusse Alexandre Loukachenko en visite chez Vladimir Poutine

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est en visite aujourd'hui chez Vladimir Poutine. Les deux dirigeants se rencontrent à Sotchi, au bord de la mer Noire, dans le sud de la Russie. Le président biélorusse vient chercher du soutien auprès de son grand voisin, alors qu’il ne parvient pas à venir à bout d’un mouvement de contestation inédit, qui ne faiblit pas depuis la présidentielle du 9 août.

Publicité Lire la suite

La rencontre de Sotchi entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko se déroule au lendemain d’un nouveau dimanche de mobilisation de l’opposition dans la capitale Minsk et dans plusieurs autres villes de Biélorussie. En dépit des arrestations qui se multiplient, le mouvement ne montre pas de signe d’essoufflement et son caractère décentralisé déstabilise les autorités.

Loukachenko dans une position inconfortable

Alexandre Loukachenko, même s’il continue de s’exprimer sur un ton bravache, se trouve dans une position inconfortable et est devenu complètement dépendant de Moscou. Le président biélorusse est arrivé seul à Sotchi, sans ministre, pour un tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Le Kremlin a précisé qu’il n’y aurait pas de conférence de presse à l’issue de l’entretien, ni de document signé.

Il s'agit de la première fois depuis le début de la crise que les deux dirigeants se voient. Moscou pousse à une intégration renforcée entre les deux pays. Si juste avant la présidentielle Alexandre Loukachenko accusait la Russie de soutenir l’opposition, et de chercher à vassaliser son pays, il a changé de discours sous la pression des événements et se présente aujourd’hui comme le dernier rempart de la Russie face à une offensive occidentale.

Sur Telegram, la figure de l’opposition, exilée en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaïa, regrette que Vladimir Poutine ait décidé de dialoguer avec un « usurpateur » plutôt qu’avec le peuple biélorusse.

► À lire aussi : Biélorussie: des dizaines de milliers de manifestants à Minsk, 400 interpellations

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne