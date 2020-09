Biélorussie: Poutine «convaincu» que Loukachenko saura surmonter la crise

Russian Presidential Press Service via AP

Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine à Sotchi, le 14 septembre 2020.

Contesté dans la rue depuis août, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a rencontré ce lundi son homologue russe Vladimir Poutine, son principal soutien qui s'est dit « convaincu » qu'il surmonterait la crise, sans s'avancer publiquement sur un soutien plus marqué.

Pour son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection contestée, Alexandre Loukachenko a retrouvé Vladimir Poutine à Sotchi. Lors d'un tête-à-tête de plus de quatre heures, le président biélorusse a confirmé à son homologue russe « son intention d'apporter des modifications à la Constitution », selon le Kremlin. Ce projet, soutenu par Moscou mais dont les contours restent flous, est le seul compromis évoqué par Minsk pour sortir de la crise politique profonde que traverse la Biélorussie depuis plus d'un mois.

Alexandre Loukachenko avait dit fin août que des « spécialistes » travaillaient sur cette réforme, qui sera ensuite soumise « au référendum », laissant entendre qu'elle pourrait éventuellement mener à de nouvelles élections.

Dimanche encore, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé à Minsk pour le cinquième week-end consécutif afin de réclamer le départ du chef d'Etat, 66 ans dont 26 au pouvoir. La mobilisation ne semblait ainsi pas faiblir malgré l'arrestation ou l'exil des principaux opposants.

Au début de la rencontre à Sotchi, Vladimir Poutine avait dit être « convaincu » qu'avec « l'expérience du travail politique » d'Alexandre Loukachenko, la Biélorussie « atteindra de nouvelles frontières ». Il ne s'est en revanche pas exprimé en faveur d'un soutien plus marqué. Alexandre Loukachenko, qui a davantage parlé que son hôte, a quant à lui remercié son homologue « personnellement » et « tous les Russes » de leur appui.

S'il accusait la Russie avant le scrutin de vouloir « déstabiliser » son pays, Alexandre Loukachenko a depuis effectué depuis un virage à 180 degrés pour obtenir le soutien russe face aux manifestations massives, qui font selon lui partie d'un complot occidental.

1,5 milliard de dollars de prêt

Lors de cette discussion, où il a également été question des relations bilatérales, de la coopération économique, ainsi que des questions militaires et d'énergie, Vladimir Poutine a également confirmé un prêt d'un milliard et demi de dollars accordé à la Biélorussie, dont les difficultés économiques récurrentes ont été amplifiées par la crise du coronavirus. Une telle assistance permettrait au Kremlin de rappeler la profonde dépendance économique de ce pays à l'égard de son « grand frère ». D'autant que des sanctions occidentales sont en cours de préparation du fait des répressions.

Mais selon le chercheur Cyrille Bret, maître de conférences à Sciences Po Paris, si cet argent peut permettre l'amélioration immédiate des conditions de vie de la population, il ne parviendra pas à apaiser la contestation. « C'est bien une protestation politique et pas seulement sociale et économique qui s'est manifestée, analyse-t-il. Le malaise, l'insatisfaction est beaucoup plus profond ; c'est une aspiration à un changement de gouvernance. Ce n'est pas une injection de cash de la part de la Russie qui pourra changer la donne dans les jours qui viennent. »

Durant la dernière décennie, le régime de Loukachenko a essayé de ménager la chèvre et le chou, Vladimir Poutine et l'Union européenne. Cyrille Bret Heike Schmidt

(Avec AFP)

