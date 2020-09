Italie: une rentrée des classes perturbée par le coronavirus

Huit millions de jeunes Italiens devraient en théorie retourner à l’école ce lundi 14 septembre. Le gouvernement avait annoncé des mesures exceptionnelles pour garantir leur sécurité, mais le jour J, peu d’écoles semblent prêtes.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Treca

Le gouvernement avait annoncé cet été des mesures exceptionnelles de sécurité et de moyens pour permettre une rentrée scolaire dans les meilleures conditions : 11 millions de masques à distribuer dans les écoles, près de deux millions et demi de tables individuelles, un suivi des éventuels cas de Covid-19 dans les établissements.

Mais le mobilier promis n’est pas toujours arrivé, beaucoup d’enseignants sont aux abonnés absents et les dispositions prévues pour les cas de Covid-19 sont loin d’être claires. Alors plusieurs régions ont déjà décidé de reporter la rentrée. Ailleurs, pour espacer les élèves, les directeurs d’école en sont réduits au système D : cours à temps partiel, en plein air, quand c’est possible, ou en ligne quand on manque de professeurs ou de salles de classe.

A la veille de la rentrée, dans un jardin public romain, pendant que les enfants jouent, les parents font le point. « On nous a envoyé aujourd’hui une liste des cahiers à acheter, mais on ne sait rien de la logistique, clame un parent. Comment ça va se passer dans l’école ? Combien de temps ils vont passer à l’école ? On ne sait rien. Apparemment, on parle de reporter la rentrée, mais on ne sait pas encore ». « Jusqu’à samedi dernier, on parlait de faire la rentrée le 24 septembre », ajoute un autre parent.

Une maman se lamente : « C’est compliqué quand on a deux deux enfants qui n’ont pas les mêmes horaires et qu’on travaille ». La rentrée 2020 en Italie est ainsi un casse-tête pour les familles, pour les enseignants et un saut dans le vide pour les enfants.

