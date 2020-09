Sommet Chine-UE: les Européens évoquent les questions sensibles face à Xi Jinping

Les dirigeants européens Charles Michel pour le Conseil, Ursula von der Leyen pour la Commission et Angela Merkel pour la présidence semestrielle de l’UE ont tenu ce lundi 14 septembre une visioconférence avec le président chinois Xi Jinping. Cette réunion virtuelle remplace un sommet initialement prévu à Leipzig.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Au menu des débats, des questions économiques et celle du climat, mais aussi l’État de droit et les droits de l’homme. À l’occasion de ce sommet principalement économique aux yeux de Pékin, les Européens ont beaucoup parlé de sujets politiques. Pour ces derniers, les tensions sino-américaines confèrent à l’UE un rôle capital vis-à-vis de la Chine comme partenaire économique.

Observateurs indépendants sur la question ouïghoure

Ils ont choisi de s’en prévaloir pour évoquer avec le président chinois les sujets qui fâchent : inquiétude quant aux pressions chinoises à l’encontre de la souveraineté de Taïwan, désir de voir la Chine en revenir à ses engagements et respecter l’autonomie de Hong-Kong et la démocratie dans ce territoire, préoccupation pour les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes ou encore les droits de l’Homme pour les minorités du Tibet et du Xinjiang. À ce sujet, ils ont d’ailleurs proposé au président chinois d’autoriser l’accès d’observateurs indépendants au Xinjiang pour vérifier quel est le traitement réservé à la communauté ouïghoure.

Les 27 pays membres de l’Union européenne s’étaient mis d’accord avant ce sommet en visioconférence pour pouvoir parler d’une seule voix et envoyer ce qu’ils estiment être un message fort à la Chine : il n’est pas possible d’avoir des relations économiques et commerciales sans devoir en contrepartie accepter de débattre des questions politiques.

