Incendie de Moria à Lesbos: six jeunes Afghans arrêtés

En Grèce, une semaine après le double incendie qui a ravagé le camp de Moria et jeté 12 700 demandeurs d’asile à la rue, la police grecque a procédé ce mardi 15 septembre à six arrestations.

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

Ce sont d’abord cinq jeunes Afghans – puis un sixième selon la presse locale – qui ont été arrêtés par la police grecque dans le cadre de l'enquête sur le double incendie ayant ravagé le camp de Moria. Les ressortissants afghans sont ultra-majoritaires parmi les demandeurs d’asile de Lesbos, où ils représentent près de la moitié de la population.

Deux d’entre eux seraient des mineurs non-accompagnés, qui avaient été transférés de l’île vers la Grèce continentale, juste après le double incendie. Les quatre autres auraient entre 19 et 20 ans. L’arrestation de ces six jeunes Afghans aurait eu lieu sur la base de témoignages et d’images vidéo, sans que les autorités ne communiquent davantage de détails à ce stade.

Selon la thèse avancée par les autorités grecques, le premier des deux incendies aurait démarré après la révolte de certains résidents du camp, forcés de s’isoler après un test positif au coronavirus.

Mardi soir, des manifestants se sont par ailleurs réunis sur le port de Mytilène, la capitale de Lesbos, pour exprimer leur opposition à la construction annoncée d’un futur nouveau camp. Une partie des résidents est en effet excédée par la présence de milliers de demandeurs d’asile sur leur île depuis près de cinq ans.

