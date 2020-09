«Vivre avec le Covid-19»: la stratégie irlandaise

Le gouvernement irlandais a présenté ce mardi 15 septembre son plan sanitaire intitulé « Vivre avec le Covid-19 ». Dublin dévoile sa stratégie pour les six prochains mois au moins pour permettre aux Irlandais de vivre aussi normalement que possible jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé.

De notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

À partir de ce mercredi 16 septembre, l'Irlande sera placée en niveau deux, sur une échelle de un à cinq. Le niveau un interdit les rassemblements de plus de 500 personnes. Le niveau cinq prévoit des déplacements limités, rassemblements interdits, commerces non-essentiels fermés, comme pendant le confinement.

Pour les Irlandais, presque rien ne change ce mercredi 16 septembre. Les rassemblements de manière générale sont toujours limités à cent personnes et 50 pour les messes, mariages et enterrements. Certains événements sportifs pourront accueillir des supporters.

Les iconiques pubs irlandais rouvriront lundi prochain, comme prévu, partout sauf à Dublin. La capitale enregistre deux fois plus de contaminations, en proportion, que la moyenne nationale. Pourtant, le gouvernement refuse d’imposer plus de restrictions, trop lourdes économiquement. Le Premier ministre conseille simplement aux Dublinois de limiter encore plus les contacts et de n’inviter personne chez eux.

Le niveau d’alerte de chaque comté dépendra de son taux de contamination et de sa capacité à gérer l’épidémie. Le plan inclut aussi 600 millions d’euros de soutien au système hospitalier, déjà saturé, pour affronter l’hiver, et l’addition Covid-19 et grippe saisonnière.

