UE: Ursula von der Leyen dévoile un plan de bataille axé sur la relance et le climat

L'UE est intervenue pour organiser une réponse mondiale. Nous avons réuni plus de 40 pays et lever 16 milliards d'euros pour financer la recherche sur des vaccins, tests et traitements pour le monde entier. Mais trouver un vaccin ne suffit pas. Nous devons veiller à ce que les citoyens européens et ceux du monde entier y aient accès...Le nationalisme sur la question du vaccin met des vies en danger.