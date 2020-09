Facebook demande à la justice irlandaise de statuer sur le transfert de données aux États-Unis

Facebook Europe a saisi la justice irlandaise pour protester contre une décision de la Commission irlandaise de protection des données. La semaine dernière, la DPC (l'équivalent de la Cnil française) a demandé au réseau social de cesser le transfert des données des utilisateurs européens vers les États-Unis.

De notre correspondante à Dublin,

En juillet dernier, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui invalide un accord transatlantique. Le Privacy Shield permet depuis 2016 aux réseaux sociaux de transférer les données de leurs utilisateurs européens vers les États-Unis. La justice européenne considère que l’accord ne protège pas suffisamment ces données de la surveillance opérée par certains services américains, au premier rang desquels la NSA. La CJUE donne ainsi raison à l’activiste autrichien Max Schrems qui estimait que les droits des Européens à la vie privée et à la maîtrise de leurs données n’étaient pas garantis dans ce cas puisque les États-Unis ne sont pas couverts par le Règlement général sur la protection des données.

Quid des données des internautes européens ?

Ainsi tout ce que l'on partage sur Facebook, suivant le réglage des paramètres, adresse mail, contenu des messages, photos, annonces consultées sont recueillies en Europe mais stockées dans des data centres aux États-Unis, entre autres. Évidemment, les géants du numérique ont d’autres outils de transfert, ils ne manquent pas de ressources. Selon la décision de la Cour, ces mécanismes peuvent fonctionner, mais avec de grosses garanties sur la protection des données. Pas suffisant pour la Commission de protection irlandaise qui a donc adressé une ordonnance préliminaire à Facebook pour cesser ces transferts.

Une décision qui pourrait faire un précédent

Potentiellement 400 millions d’Européens qui utilisent Facebook ou Instagram sont concernés. Les réseaux sociaux ont leur siège européen à Dublin, pour des raisons fiscales, c’est la Commission irlandaise qui les régule. Facebook a d’ores et déjà averti que sans transferts de données, qu’il estime sûrs et sécurisés dans leur forme actuelle, son modèle sera menacé et pourrait d’ailleurs déstabiliser les économies européennes.

Le réseau de Mark Zuckerberg n’exclut pas d’arrêter de servir ses inscrits européens. Mais il ne s’oppose pas à changer la manière dont il transmet ses données au siège américain, il demande seulement à la Commission irlandaise de fournir des recommandations législatives. C’est important aussi car si la Haute Cour irlandaise valide l’ordonnance de la Commission, cela créera un précédent pour tous les autres réseaux sociaux qui ont leur siège européen à Dublin, comme Twitter, YouTube, LinkedIn. La décision est attendue autour du mois de novembre.

