Grèce: à Lesbos, après l’incendie du camp de Moria, l’évacuation des réfugiés s’accélère

Des réfugiés du camp détruit de Moria partent vers un nouveau camp temporaire, sur l'île de Lesbos, Grèce, 17 septembre 2020. REUTERS/Elias Marcou

En Grèce, sur l’île de Lesbos, plus d’une semaine après l’incendie qui a détruit le camp de demandeurs d’asile de Moria, l’évacuation des réfugiés vers un nouveau camp s’est accélérée depuis jeudi. Plusieurs milliers de demandeurs d’asile ont maintenant été enregistrés et ont pu intégrer le nouveau camp, constitué de centaines de tentes. L’opération pourrait prendre entre deux et trois jours au total.