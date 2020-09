Incendie du camp de migrants de Moria: l'ONU veut que les départs s'accélèrent

L'ONU a exhorté la Grèce d'accélérer les procédures de demandes d'asile à Lesbos où 12 000 migrants sont toujours en errance depuis l'incendie apparemment criminel du camp de Moria.

Le Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a érigé un camp d'urgence sur Lesbos. Dans les tentes blanches destinées à accueillir 8 000 personnes, seuls 1 200 migrants se sont pour l'instant installés.

Les autres hésitent. Ils considèrent ce nouveau camp comme une prison de laquelle ils ne pourront plus partir. Pourtant, c'est ici que les procédures pour quitter enfin l'île se poursuivront, a expliqué un responsable du HCR.

La moitié devrait pouvoir partir d'ici Noël

Après le drame de Moria, l'ONU met le gouvernement d'Athènes sous pression pour accélérer les départs. Le camp d'urgence doit, comme son nom l’indique, rester une solution d'urgence et ne pas se transformer en camp pérenne. Mais le ministre grec de la Protection civile se montre plus prudent. Selon lui, la moitié des exilés pourront quitter Lesbos d'ici Noël, les autres d'ici Pâques.

Des six jeunes Afghans soupçonnés d'être impliqués dans les feux qui ont ravagé le camp de Moria, quatre ont été arrêtés sur l'île et mis en examen mercredi 16 septembre pour « incendie volontaire » et « constitution de bande criminelle ». Les quatre suspects ont clamé leur innocence.

