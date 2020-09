La Biélorussie ferme ses frontières avec la Pologne et la Lituanie

Les autorités biélorusses ont annoncé ce jeudi 17 septembre la fermeture des frontières avec ses voisins la Pologne et la Lituanie alors que la contestation ne faiblit pas depuis l’élection présidentielle du 9 août, dont l’opposition conteste les résultats.

Plus d’un mois après le début de la crise politique en Biélorussie, le président contesté Alexandre Loukachenko a annoncé jeudi être contraint de fermer les frontières avec la Pologne et la Lituanie. Un renforcement des contrôles à la frontière ukrainienne est également prévu.

Une décision qui n’est pas si surprenante que ça et que beaucoup d’experts pensaient qu’il prendrait plus vite. Cette annonce intervient au lendemain d’une visite du ministre russe de la Défense et seulement trois jours après le déplacement d’Alexandre Loukachenko à Moscou et alors que les armées des deux pays procèdent à des manœuvres conjointes.

Comment interpréter cette annonce ? Les déclarations du patron des services de renseignement qui accuse les États-Unis de fomenter une révolution en finançant des blogueurs et en formant des militants laisse penser qu’Alexandre Loukachenko dispose désormais d’un soutien de Moscou.

Par ailleurs, cette décision intervient seulement quelques heures après la confirmation du déplacement de Svetlana Tikhanovskaïa à Bruxelles lundi prochain. La candidate, qui revendique la victoire lors du scrutin du 9 août, espère convaincre les dirigeants européens de la nécessité d’imposer d'importantes sanctions aux responsables du régime. Des sanctions qui pourraient être annoncées à l’occasion du sommet européen prévu les 24 et 25 septembre prochain.

