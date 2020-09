Biélorussie: plus d'un mois de mobilisation contre Loukachenko tous les week-end

Tut.By via REUTERS

Femme manifestant et faisant face aux forces de l'ordre à Minsk, la capitale de la Biélorussie, le samedi 19 septembre 2020.

Cela fait un mois et demi que la mobilisation contre le président Alexandre Loukachenko a débuté en Biélorussie. Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans, a été réélu le 9 août lors d'un scrutin qualifié de « truqué » par l'opposition.

Depuis le 9 août, un mouvement sans précédent pour réclamer son départ touche Minsk et d'autres grandes villes de l'ancienne république soviétique. Une nouvelle manifestation se tient ce dimanche dans la capitale, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont encore attendues.

La mobilisation suit le même schéma tous les week-ends. Le samedi, ce sont en grande partie des femmes qui manifestent contre les violences policières. Les dimanches sont les jours des mobilisations de masse pour réclamer le départ du président Loukachenko.

Dimanche dernier, pas moins de 100 000 personnes avaient manifesté rien qu'à Minsk. Le mouvement prend de l'ampleur et s'étend, au niveau local, malgré la répression. Chaque week-end est marqué par de nombreuses arrestations par la police anti-émeute ou des policiers masqués en civil.

Hier samedi encore, la manifestation d'environ 2000 femmes a été brutalement dispersée, des centaines ont été interpellées, parfois portées par des policiers dans des fourgonnettes. Un visage connu, Nina Baguinskaïa, une militante de 73 ans, a rapidement été relâchée.

10 000 personnes « abusivement arrêtées »

En un mois et demi, plus de 10 000 personnes ont été « abusivement arrêtées », selon la rapporteure spéciale de l'ONU sur les Droits de l'homme en Biélorussie. Plusieurs figures de l'opposition en font partie, certaines ont été incarcérées, d'autres contraintes à l'exil, notamment en Pologne et en Lituanie.

D’ailleurs, la Biélorussie a promis cette semaine de fermer ses frontières avec ses deux voisins. Le président Alexandre Loukachenko refuse catégoriquement de s'incliner. Il a demandé l'aide de son homologue russe Vladimir Poutine, qui a promis un soutien sécuritaire à Minsk si nécessaire et promis à la Biélorussie un prêt de 1,5 milliard de dollars.

La leader d'opposition, Svetlana Tikhanovskaïa, doit rencontrer lundi 21 septembre les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles. Des sanctions européennes sont prévues contre des personnalités bélarusses jugées responsables de fraudes électorales et de la répression policière contre les manifestants.

