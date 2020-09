Coronavirus en Belgique: le cap des 100 000 cas a été franchi

La Belgique franchit aujourd’hui le cap des 100 000 infections au coronavirus, après une nette accélération des tests positifs ces dernières semaines. Elle rejoint le peloton des pays européens comptant le plus de contaminations comme l'Espagne et la Suède.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Bruxelles, Joana Hostein

Le nombre de cas positifs a augmenté de 65% par rapport au début du mois de septembre. Parallèlement, le nombre de tests bat des records, avec 33 000 examens en moyenne par jour. Le taux de personnes positives au coronavirus atteint un niveau inédit depuis le début du déconfinement en mai.

Cette recrudescence d’infections s’accompagne d’une très légère hausse des hospitalisations. Il n’y a rien à voir avec les chiffres de la fin du mois de mars, au plus fort de la crise. On ne note pas non plus de rebond de la mortalité, car la grande majorité des testés positifs ont moins de 30 ans, expliquent les experts, avec peut-être un effet « rentrée ».

Cette hausse des infections sera scrutée de près par les autorités mercredi, au cours d’un nouveau Conseil national de sécurité. Il sera notamment question des restrictions dans les contacts sociaux pour réduire la propagation du coronavirus sur le long terme.

►À lire aussi: Coronavirus en Belgique: le port du masque devient obligatoire dans Bruxelles et sa région

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne