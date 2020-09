Régionales en Italie: une élection test pour la Ligue de Matteo Salvini

Matteo Salvini, chef du parti d'extrême droite de la Ligue, en campagne à Florence, en Toscane, le 18 septembre 2020. REUTERS/Alberto Lingria

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les Italiens iront voter ce dimanche et lundi pour élire des administrations locales, régionales et dire par référendum s’ils veulent ou pas réduire d’un tiers le nombre de leurs parlementaires. Mais c’est surtout la désignation des nouveaux gouverneurs de six grandes régions qui est considérée un test national pour juger la solidité de la coalition 5 Étoiles – parti démocrate, au gouvernement – et l’avancé de la Ligue de Salvini. État des lieux à la veille du scrutin.