«Caucase 2020», grandes manœuvres militaires dans le sud de la Russie

Défilé militaire sur la place Rouge à Moscou le 24 juin 2020 (image d'illustration). AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Les manœuvres militaires qui débutent ce lundi 21 septembre sont organisées dans le Caucase russe, en Mer Noire et en Mer Baltique. Baptisées « Caucase 2020 », elles vont se dérouler durant cinq jours et mobiliser près de 13 000 soldats et des centaines de blindés.