Irlande: réouverture des iconiques pubs

Les iconiques pubs irlandais ont rouvert ! Plus d’obligation de commander à manger pour prendre une pinte. Ca fait six mois que les pubs ont fermé leurs portes. Reportage dans l’un des pubs de campagne, dans le petit village de Rathmolyon, où les bars représentent le cœur de la communauté.

Avec notre envoyée spéciale à Rathmolyon,Emeline Vin

Les premières pintes depuis la fermeture, il y a six mois. « Je suis content, et un peu stressé ! » Le Harnan’s, toit de chaume et intérieur en bois, est tenu par John Harnan. « Il y a l’excitation de revenir ici, de recevoir les gens après le travail et qu’ils repartent tard… Ce qui est casse-pieds, c’est qu’on a dû retirer les tabourets près du comptoir. C’est dommage car tout le monde aime s’asseoir au comptoir ! »

Enfoncé dans le canapé en velours vert, Patch, le garagiste du village, fait partie des premiers revenus. « Ca nous a manqué, à tous, dit-il. Pouvoir boire des coups, voir les copains, discuter… On fait ça deux-trois fois par semaine. »

Certains habitués, à la retraite, viennent au pub pour voir du monde, sortir. Certains se revoient pour la première fois depuis le confinement. Mais la joie des se revoir, après plusieurs mois, n’efface pas les inquiétudes du jeune tenancier John Hanran : « J’ai peur qu’on ait un cluster ici. Si les clients l’attrapent, ce sera de notre faute. Et puis, j’espère qu’on pourra rester ouverts. Les deux premières semaines, ça va aller, mais c’est après qu’on saura si on survit ou pas. »

Il espère pouvoir bientôt organiser à nouveau des concerts de musique traditionnelle. Là, dit-il, ce sera le vrai retour à la normale.

