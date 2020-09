Russie: le gourou Sergueï Torop, alias «Jésus de Sibérie», a été arrêté

Le gourou Sergueï Torop, à la tête de «l’Église du Dernier Testament», ici photographié le 28 août 2009. Alexander Nemenov/AFP

Texte par : Daniel Vallot Suivre 3 mn

C’est l’un des gourous les plus célèbres de Russie. Sergueï Torop, appelé « Vissarion » par ses disciples, se considère comme la réincarnation de Jésus-Christ, et avait enrôlé dans sa secte plusieurs milliers de personnes. Il a été arrêté mardi 22 septembre. Les autorités russes l’accusent d’extorsion d’argent et de violences psychologiques.