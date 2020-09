Covid-19 au Royaume-Uni: Johnson annonce de nouvelles restrictions, appelle à la discipline

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé le 22 septmber 2020 de nouvelles restrictions pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Frank Augstein/Pool via REUTERS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Alors qu’une seconde vague de contamination menace le Royaume-Uni, Boris Johnson a annoncé ce mardi 22 septembre de nouvelles restrictions et a mis en garde contre la possibilité de mesures plus drastiques. Pour tenter d’inverser la tendance, les restaurants, pubs et bars devront notamment fermer à 22 heures à partir de ce jeudi tandis que seul le service à table sera désormais autorisé. Par ailleurs, le Premier ministre a invité les Britanniques à travailler chez eux s’ils le peuvent.