Nouveau pacte asile et migration: le plan pour sortir l’Europe de l'impasse

Sortir de l’impasse sur les migrations: c’est l’objectif du nouveau pacte de la Commission européenne pour l’asile et la migration, qui est présenté ce 23 septembre à Bruxelles. Attendu depuis des mois, reporté pour cause de pandémie, il arrive alors que la destruction du camp de Moria sur l’île grecque de Lesbos, a mis plus de 12 000 personnes à la rue et provoqué un sursaut en Europe.

Il n’y aura « plus jamais de Moria » a promis la Commission. Et c’en est fini du règlement de Dublin, qui laissait les pays aux frontières extérieures assumer seuls la prise en charge des demandeurs d’asile. La présidente de la Commission a annoncé son abolition et Ursula von der Leyen promet un texte ambitieux.

La Grèce, l’Italie, Malte et l’Espagne vont-ils enfin pouvoir compter sur la solidarité des 27 ? C’est ce que promet Bruxelles mais cette solidarité ne passera pas forcément par l’accueil des demandeurs d’asile a déjà laissé entendre la Commission; il pourrait s’agir d’une aide financière ou d’une aide au retour des déboutés. Ce qui a le défaut de ravir les pays de premier accueil, laisse au texte une chance de ne pas être bloqué par la Hongrie et ses voisins dont l’hostilité à la répartition des réfugiés n’a pas diminué depuis la crise suscitée par l’arrivée en 2015 de centaines de milliers de demandeurs d’asile. Dès mardi soir, le chancelier autrichien Sebastian Kurz dénonçait le principe d’obligation de solidarité.

Quelles solutions pour les mineurs isolés ?

Le nouveau pacte devrait certes sanctifier le secours en mer, mais aussi plaider pour un traitement accéléré des demandes d’asile et des rapatriements. Conjuguer humanité, solidarité, et unanimité des Européens, le pari est encore loin d’être gagné.

Ursula von der Leyen promet tout de même une réforme majeure. La destruction du camp de Moria dans un incendie il y a deux semaines a révélé dans quelles conditions sordides vivaient 12000 personnes dont de nombreux enfants et mineurs isolés. Des mineurs isolés désormais transférés sur le continent pour la plupart, avec l'aide des ONG. Mais cela ne suffit pas dénonce l'ONG Metadrasi qui intervient dans tout le pays auprès des mineurs isoles et qui lance une proposition à Bruxelles.

Si c'est possible de transférer en moins de 24h plus de 400 enfants... Lora Pappa, présidente de l'ONG grecque Metadrasi Juliette Gheerbrant

Des réfugiés du camp détruit de Moria partent vers un nouveau camp temporaire, sur l'île de Lesbos, Grèce, 17 septembre 2020. REUTERS/Elias Marcou

Un an pour la « grande interview...»

L’un des dysfonctionnements de la politique européenne vis-à-vis des demandeurs d’asile, ce sont les délais de traitement de ces demandes, face à des personnes en situation d’urgence. À Lesbos, après l’incendie de Moria, cette Camerounaise revient sur la lenteur de l’administration grecque à mettre en place un entretien, qu’elle appelle « la grande interview ». « Nous qui sommes venus chercher l’asile dans un pays, dans nos pays, nous avons déjà des problèmes qui nous traumatisent. Et puis il nous prennent 9 mois, des une année, pour ne pas nous donner de papiers ! Quand tu vas aller à la grande interview, des fois on te ‘’reporte’’, et des fois, on te dit non, pour toi, non, aujourd’hui, tu peux pas faire, parce qu’il n’y a pas l’interprète. Tu rentres, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles… Le temps passe. Une année. »

Il faut définir ce qu'est réellement un pays sûr Pietro Bartolo du groupe SD (socialistes et démocrates) met en garde contre les retours forcés

Déjà une année entière passée à Lesbos pour cette femme. Et d’une procédure à l’autre, le temps ne cesse de s’allonger. « Tu peux partir là-bas, tu fais la grande interview. Mais tu as un rejet. On rejette ta demande, ta demande d’asile. Pendant qu’on te rejette, tu vas commencer à attendre encore cinq mois. Voilà pourquoi il y a des gens ici qui ont fait deux ans, une année et demi, une année. Voilà les conditions, on vit comme ça. »

Après l’incendie du camp de Moria, toutes les dates d’entretien relatifs aux demandes d’asile ont été reportées. Ils doivent à présent reprendre sur l’île à partir de la fin septembre.

De notre envoyé spécial, de retour de Lesbos, Joël Bronner

