La Commission européenne présente son nouveau «pacte» migratoire

Le vice-président de la Commission européenne Margaritis Schinas et la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, à Bruxelles, le 23 septembre 2020.

Attendu depuis des mois, reporté pour cause de pandémie, le nouveau « pacte » de la Commission européenne pour l’asile et la migration a été présenté, ce mercredi 23 septembre à Bruxelles, par Ursula von der Leyen.

C’en est fini du règlement de Dublin : « L’ancien système, qui laissait les pays aux frontières extérieures assumer seuls la prise en charge des demandeurs d’asile, ne fonctionne pas », a déclaré d’emblée la présidente de la Commission européenne.

Le nouveau pacte, qui prévoit de « rigoureux contrôles » aux frontières extérieures, révise le principe consistant à confier au premier pays d'entrée d'un migrant dans l'UE la responsabilité de traiter sa demande d'asile. Ce « règlement de Dublin », pilier actuel du système d'asile européen, n'a cessé d'alimenter les tensions entre les Vingt-Sept, en raison de la charge qu'il fait porter aux pays géographiquement en première ligne comme la Grèce et l'Italie.

Selon la proposition de la Commission, le pays responsable de la demande pourra être celui où un migrant a des liens familiaux, où il a travaillé ou étudié, ou alors le pays lui ayant délivré un visa. Sinon, les pays de première arrivée resteront chargés de la demande.

Ursula von der Leyen propose ainsi un nouveau départ. Et une solution durable. La Grèce, l’Italie et l’Espagne pourront enfin compter sur la solidarité des Vingt-Sept pour accueillir les demandeurs d’asile, mais surtout pour les renvoyer plus rapidement dans leur pays d’origine.

Le pacte prévoit en effet que les pays de l'UE qui ne veulent pas prendre des demandeurs d'asile en cas d'afflux devront en revanche participer au renvoi des déboutés du droit d'asile depuis le pays européen où ils sont arrivés vers leur État d'origine. Une façon de contourner le refus persistant de plusieurs pays, notamment ceux du groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie) d'accueillir des migrants.

Tous les États seront mis à contribution, en fonction de leur poids économique et de leur population, a expliqué la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson. Mais ils ont le choix entre accueillir des demandeurs d'asile, « parrainer » le renvoi dans son pays d'un migrant ou aider à la construction de centres d'accueil.

En cas de « crise » similaire à celle de 2015, lorsque plus d'un million de réfugiés avaient pris l'Europe de court, un État devra prendre en charge la relocalisation des réfugiés ou le renvoi des migrants déboutés. Et s'il échoue à renvoyer des migrants dans leur pays d'origine dans les huit mois, il doit les accueillir.

Accélérer les procédures

La Commission veut aussi accélérer les procédures d'examen de l'asile, pour déterminer si une personne est manifestement éligible, et éviter que des demandeurs ne s’entassent dans des camps comme celui de Moria, en Grèce.

Afin d'augmenter les retours, qui sont effectifs pour moins de 30% des cas, l'exécutif européen veut travailler plus « étroitement » avec leurs pays d'origine en levant leurs réticences avec différents leviers : aide au développement, politique de visa, etc…

En résumé : contrôles accrus aux frontières extérieures, durcissement sur les renvois des migrants irréguliers, accélération des procédures. Pour les ONG, la réforme fait le jeu des pays les plus hostiles à l'accueil des réfugiés.

