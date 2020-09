Covid-19: le port du masque ne sera plus obligatoire à Bruxelles à partir du 1er octobre

Le port du masque ne sera plus obligatoire partout en Belgique mais reste imposé dans les lieux où la distanciation est impossible. REUTERS/Yves Herman

La Première ministre belge, Sophie Wilmès, a réuni ce mercredi 23 septembre un Conseil national de sécurité qui a décidé d’alléger une partie des mesures de contrôle de la pandémie. La quarantaine passe de quatorze à sept jours, les fêtes telles que les mariages seront à nouveau autorisées si elles sont organisées par des professionnels et le masque ne sera plus obligatoire partout. Mais ces annonces surviennent alors que les autorités considèrent la situation toujours inquiétante dans le pays et que le nombre de cas augmente.

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet Le port du masque ne sera plus obligatoire partout en Belgique, mais il reste imposé dans les écoles, les transports, les rues commerçantes, les cinémas. C’est-à-dire tous les lieux où la distanciation est impossible. Le Conseil national de sécurité a en quelque sorte entendu l’opinion publique belge, très critique de l’obligation de porter le masque dans des rues vides. Les autorités ont en revanche maintenu la bulle sociale de cinq personnes, une mesure dont beaucoup de Belges espéraient l’allègement et que d’autres choisissent délibérément d’ignorer. Jusqu’à nouvel ordre, pour les contacts sans masque ni distance, les Belges restent donc limités à cinq adultes en-dehors de leur foyer. Interdictions de voyage supprimées De la même manière, à partir de vendredi, le ministère belge des Affaires étrangères a supprimé les interdictions de voyage jusqu’ici décrétées pour nombre de régions européennes. Ces zones rouges subsistent mais elles seront désormais « strictement déconseillées » et non plus interdites. Cela supprime l’éventualité de contrôles à la frontière et de sanctions pouvant en théorie aller jusqu’à 500 euros d’amendes ou à des emprisonnements. Des sanctions jusqu’ici jamais appliquées. ►À lire: Coronavirus en Belgique: le cap des 100 000 cas a été franchi NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI google-play-badge_FR