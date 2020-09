Festival de San Sebastian: une double célébration pour Viggo Mortensen

Viggo Mortensen a reçu ce jeudi le prix Donostia qui récompense chaque année une personnalité du cinéma. Cet habitué du festival international de cinéma de San Sebastian vient en plus avec son premier long métrage en tant que réalisateur, Falling, un film très personnel, présenté hors compétition. « C'est un double cadeau que me fait le festival », confie le comédien désormais réalisateur.

Il est l'une des vedettes de cette 68e édition du festival. Une star internationale à San Sebastian en ces temps de Covid-19 où les étoiles voyagent peu, un habitué du festival où il a déjà accompagné plusieurs films, un parfait hispanophone et un Madrilène de coeur, autant dire que Viggo Mortensen est en terre conquise.

Son arrivée, mercredi soir à San Sebastian, arborant un tee-shirt des « hinchas », des fans du club de football San Lorenzo de Almagro, avait déjà été largement saluée. Le comédien-producteur-réalisateur a grandi en Argentine dont il a gardé l'accent. Il y a aussi tourné dans un film remarqué et remarquable, Jauja de Lisandro Alonso, dans lequel il joue le rôle d'un Danois en Argentine, le capitaine Dinesen, soit un peu sa propre histoire. La presse « porteña » a aussitôt souligné l'anecdote footballistique et se fera un plaisir demain vendredi de commenter le message de soutien apporté à la cérémonie de remise du prix par Beto, fameux joueur du San Lorenzo.

Falling, plus dure sera la chute

C'est un double rendez-vous pour Viggo Mortensen puisqu'il venait aussi à San Sebastian présenter sa première réalisation, Falling, une chronique familiale. Le film repose largement sur les épaules du comédien Lance Henriksen qui interprète le rôle de Willis, le père âgé de John, alias Viggo Mortensen. C'est pour trouver le financement du film que Viggo Mortensen a dû faire le comédien dans son film, ce n'était pas prévu à l'origine du projet.

Willis est un homme âgé, aigri et agressif que John accueille en Californie dans la maison où il vit avec son mari, infirmier, et sa fille adoptive d'origine latino-américaine : le bio contre le beurre frit, de l'eau et non de la bière, le macho chez un couple homo, le petit blanc raciste chez un couple mixte... Willis, le père, représente l'Amérique profonde, rurale. C'est un paysan, un chasseur, un homme, un vrai... Il vote MacCain quand son fils vote Obama. « Je suis un viking », braille le père. En résumé le choc de deux générations, de deux Amériques, de deux cultures mais aussi l'histoire d'un passif familial (la séparation du couple parental Gwen et Willis, la mésentente du père et du fils), la peur de vieillir, et fondamentalement, tout au fond, la peur de la mort. « Désolé de t'avoir mis au monde pour que tu meurs », dit le jeune père au bébé John à son arrivée à la maison. Il est des entrées en matière plus tendres.

Le film est construit sur les allers et retours entre présent et passé, des flash-backs qui rappellent l'enfance, ses moments heureux (la chasse au canard avec le petit John est jubilatoire) et ses drames. Et c'est parfois violent. Viggo Mortensen rend hommage à Agnès Varda (qui fut également lauréate du prix Donostia) dont il a retenu la leçon : il ne faut pas tout montrer dans un film, il faut que le spectateur fasse la démarche de compléter lui-même les trous de l'histoire pour se l'approprier.

Et cette histoire familiale, elle est à trous... d'autant que le vieux Willis perd la mémoire et mélange les noms de ses épouses et de ses chevaux. Clin d'œil ou hasard ? Dans le film, la jument Bree (que le vieux Willis tue d'ailleurs pour se venger de sa seconde femme) porte le même nom qu'une ville de la Terre du milieu dans le roman de Tolkien et le film. « Je m'y perds dans les histoires de grand-père » se plaint sa petite-fille.

Un scénario écrit peu après le décès de la mère du réalisateur, explique t-il, et inspiré de son histoire personnelle et d'anecdotes de proches. Le personnage de Willis est aussi nourri de l'histoire du propre père de Viggo, de leur histoire familiale : une famille danoise d'origine rurale, marquée par la guerre et l'occupation allemande, où l'autorité du père ne pouvait se discuter. Le film est enfin un hommage – en creux – aux femmes. Ce sont elles qui font que la famille tient malgré tout, que les liens ne se dénouent pas entre le père et les enfants, devenus adultes. Malgré les horreurs qu'il leur crache au visage.

Falling, le premier long-métrage réalisé par Viggo Mortensen a été présenté au Festival international du film de San Sebastian. © Brendan Adam-Zwelling

Passer derrière la caméra

J'ai eu beaucoup de chance au fil de ma carrière, reconnaît le comédien, mais la chance, il faut savoir la saisir, il faut être préparé à la saisir : savoir si un rôle, un scénario, sont susceptibles de déboucher sur des rôles intéressants. De fait, il a su échapper aux petites cases dans lesquelles il est si commode d'enfermer les acteurs et notamment après le fameux rôle d'Aragorn dans la trilogie fantatique de Peter Jackson (auquel son film est dédié) Le Seigneur des Anneaux qui lui a valu renommée internationale et la reconnaissance d'un jeune public.

De Cronenberg (Histoire de la violence notamment) à La Route, de John Hillcoat adapté du roman de Cormac Mc Carthy ou encore Greenbook de Peter Farrelly... il multiplie les rôles et les personnages. Il est certainement l'un des plus beaux capitaines Alatriste du cinéma (dans le film d'Agustin Diaz Yanes qui lui remettait ce jeudi soir le prix Donostia). Il est aussi le Captain fantastic qui éduque sa tribu de gosses à la dure au fond des bois et fête avec eux l'anniversaire de Noam Chomsky en buvant du vin rouge.

Ce projet de film a longtemps mûri mais passer à la réalisation était naturel pour ce touche à tout – également auteur du scénario de Falling –, aussi musicien et plasticien. Il sait tout faire, déclare dans son message d'hommage le réalisateur David Cronenberg, invité surprise de la cérémonie de remise du prix Donostia, avec qui Viggo Mortensen a fait trois films. Un passage derrière la caméra tardif ; ce n'est pas faute d'en avoir eu envie plus tôt mais plutôt faute de moyens, reconnaît-il. Le bon côté, dit-il, c'est que j'ai continué à progresser aux côtés de bons réalisateurs, à peaufiner l'écriture du scénario. C'est difficile de trouver des financements pour faire des films indépendants, reconnaît Viggo Mortensen, mais je veux encore réaliser des films, quitte à continuer à jouer la comédie pour les financer. Une faim de cinéma loin d'être satisfaite.

