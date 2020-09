Covid-19: à Madrid, l’armée appelée en renfort pour freiner l’épidémie

L’armée et la garde civile ont été appelées en renfort à Madrid pour effectuer les tests PCR et contrôler les axes routiers les plus fréquentés.

L’Espagne se trouve en tête du nombre de contaminations au coronavirus en Europe avec 11 289 nouveaux cas en 24 heures, et 130 décès. Le pays cherche à freiner la seconde vague qui frappe Madrid. Près de 855 000 Madrilènes sont concernés par la restriction de mobilité, en vigueur dans 37 zones de la capitale. C’est désormais l’armée et la garde civile appelées en renfort qui vont être chargées des contrôles.

Avec notre correspondante à Madrid, Diane Cambon

Le temps presse dans la capitale espagnole pour freiner l’épidémie. Des bataillons de l’armée vont être déployés ces jours-ci dans les quartiers les plus touchés par le Covid-19. Il s’agit de la périphérie sud de Madrid, où vivent de nombreux immigrés latino-américains et des familles aux revenus modestes.

Les militaires ont été appelés à la rescousse par la présidente de la région et sont chargés de faire passer 500 000 tests PCR. Actuellement, des files d’attente interminables se forment devant les centres de santé publique, totalement débordés par la situation. 300 médecins vont venir renforcer les équipes sanitaires, ce que demandaient depuis des mois les infirmiers et médecins de la santé publique.

L’autre grande préoccupation est de faire appliquer les restrictions par quartier, comme la fermeture des restaurants et bars à 22 heures, ou limiter la mobilité des habitants. 200 agents supplémentaires de la garde civile et de la police nationale seront chargés de contrôler les axes les plus fréquentés par la population et de ne laisser passer que ceux qui travaillent en dehors de la zone restreinte.

