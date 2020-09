Nouveau «pacte» migratoire européen: déception en Italie et en Grèce

Le nouveau «pacte» de la Commission européenne pour l’asile et la migration n’a pas vraiment convaincu en Grèce et en Italie, qui auraient souhaité d’avantage de solidarité de la part des membres de l’UE.

Le nouveau « pacte » de la Commission européenne pour l’asile et la migration présenté ce mercredi 23 septembre à Bruxelles par Ursula von der Leyen et censé soulager les pays situés sur la frontière extérieure du continent n’a pas vraiment convaincu. La Grèce et l’Italie, en première ligne pour l’accueil des migrants, auraient souhaité d’avantage de solidarité de la part des membres de l’UE.

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner et notre correspondante à Rome, Anne Treca

En Grèce, l’une des principales portes d’entrée des demandeurs d’asile en Europe, les autorités appellent depuis plusieurs années a davantage de solidarité de la part des pays membres de l’UE, afin de partager ce qu’elles qualifient régulièrement de « fardeau ». Mais le plan de réforme de la politique migratoire européenne présenté mercredi par la Commission, bien qu’il soit supposé soulager en partie les pays situés sur la frontière extérieure du continent, comme la Grèce, n’a pas particulièrement convaincu dans le pays.

En Grèce, les réactions à la réforme européenne sur la migration et le droit d’asile, une reforme pourtant attendue, ont été moins nombreuses que ce à quoi l’on pouvait s’attendre. En cause, notamment, l’importance prise dans l’actualité locale par les tensions politiques avec la Turquie voisine et l’expansion quotidienne des cas de coronavirus dans le pays.

Côté presse, le journal Kathimerini, proche du pouvoir conservateur, rappelle tout de même que le règlement dit de Dublin « n’a cessé d’attiser les tensions entre les 27, en raison du poids qu’il fait peser sur les pays, qui sont géographiquement situés sur le front des arrivées ».

Solidarité à la carte

Mais les nouvelles mesures de solidarité annoncées par Bruxelles, sont souvent jugées trop limitées, et c’est la presse de gauche, qui se montre la plus virulente. Le quotidien Efsyn titre par exemple: « Ils abolissent les quotas d'accueil des réfugiés, et cèdent aux pressions xénophobes .» Une allusion aux pays d’Europe centrale, qui refusent d’accueillir des réfugiés, et pourront par exemple contribuer, à la place, au retour des personnes à qui l’asile est refusé dans leur pays d’origine.

Le site Internet Economico dénonce ainsi en une formule lapidaire: une solidarité « à la carte ».

Déception de la presse italienne

De son côté, Rome aurait souhaité une solidarité obligatoire autant sur l’accueil sur les demandeurs d’asile que sur celui des migrants économiques. La formule de compromis d’Ursula Van der Layen est vue comme le plus petit dénominateur commun aux Européens qui laisse les pays méditerranéens en première ligne pour l’accueil des migrants.

C’est « un compromis sans vision ni courage », titre le Corriere della Sera, mais quand même, « le meilleur résultat possible ».

« L’Union européenne se contente de peu », juge la Repubblica, qui souligne que la Commission met fin à l’illusion d’une redistribution obligatoire des demandeurs d’asile. De droite à gauche, la presse italienne affiche sa déception même si enfin serait mise en place une aide européenne spécifique pour les sauvetages en mer. Un progrès essentiel pour l’Italie.

Le gouverment Conte fait profil bas

Les parlementaires de la Ligue ne font pas dans la nuance. Le projet n’est pour un eux qu’une série de mots creux et l’Italie reste en pratique le premier camp de réfugiés d’Europe. Les élus siciliens du mouvement 5 étoiles sont plus positifs mais exigent une tournante des ports de débarquements. À l’inverse, les ONG accusent Bruxelles de construire la forteresse Europe, avec le renforcement des rapatriements de migrants économiques.

Au beau milieu de ces critiques, le gouvernement fait profil bas, évoque un pas dans la bonne direction, le début d’une négociation utile. Rome joue donc la carte de la modération. Sans doute aussi pour ne pas indisposer la Commission au moment où se joue par ailleurs la partie fondamentale pour l’Italie de l’attribution du fonds de relance européen.

