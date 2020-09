Vladimir Poutine dans le Caucase pour le dernier acte de grande manœuvres

Alexei Nikolsky/Kremlin Pool Photo via AP

Le président russe Vladimir Poutine se rend ce vendredi dans le Caucase pour assister aux dernières manœuvres d'un exercice militaire organisé depuis lundi dernier. Bien qu'annuel, cet exercice, qui a mis en alerte 80 000 hommes à proximité de la mer Caspienne et de la mer Noire, détonne dans une période où la Russie fait face à plusieurs dossiers chauds.

Avec notre envoyé spécial à Volgograd, Paul Gogo

Un désert de terres poussiéreuses et une première salve de roquettes. Jeudi 24 septembre, le champ de tir de Proudboy, non loin de Volgograd, dans le sud de la Russie, était en état d'alerte. Artillerie lourde, tanks et hélicoptères de combat devaient repousser un ennemi imaginaire.

Cet ennemi dont on ne dit pas le nom, certains l'appelleraient bien Otan. Mais sur les champs de tir, le mot est tabou. Deux membres de l'Otan, les États-Unis et le Royaume-Uni, ont envoyé cette semaine quelques centaines d'hommes de l'autre côté de la Crimée, en Ukraine, pour participer à un exercice militaire inédit. Une réponse aux manœuvres russes.

La Chine, la Biélorussie, la Birmanie et l'Arménie

Mais côté russe, ce sont pas moins de 80 000 hommes qui sont engagés depuis lundi 21 septembre dans ces exercices militaires interarmées. « Les exercices, nous en faisons régulièrement. Le reste du temps, nous nous entraînons pour être prêts. Aujourd'hui, notre mission était de soutenir les troupes qui avançaient face à un ennemi conditionnel. Il fallait s'assurer que l'avancée se déroule sans problèmes », commente Alexeï Malinovski, commandant d'une unité blindée.

Dans la mer Caspienne, la marine russe manœuvre de concert avec la marine iranienne. Dans la région de la mer Noire, ce sont la Chine, la Biélorussie, la Birmanie et l'Arménie qui participeront, ce vendredi 25 septembre, aux phases finales de l'exercice. Vladimir Poutine dirigera en personne ces manœuvres.

