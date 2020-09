Covid-19: à Moscou, face à la hausse des cas, le maire demande aux seniors de rester chez eux

En Russie, la capitale est confrontée à une nouvelle hausse des cas de Coronavirus. Les autorités ne parlent pas encore de deuxième vague, mais se montrent préoccupées. Résultat, le maire de Moscou demande aux personnes âgées de rester à domicile et aux entreprises de privilégier le télétravail.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Pas question pour l’heure d’envisager un retour aux mesures très strictes du printemps 2020 mais le maire de Moscou ne cache plus son inquiétude face aux derniers chiffres du coronavirus, très mauvais dans la capitale russe. Plus d’un millier de nouveau cas jeudi dernier, c’est le plus haut niveau enregistré à Moscou depuis la fin du mois de juin. Plus inquiétant encore: le nombre de personnes hospitalisées, qui a augmenté de 30% en une semaine.

Contrôles renforcés

Face au risque d’une deuxième vague, le maire de Moscou se refuse pour l’instant à envisager un reconfinement. Mais il demande aux personnes âgées de rester chez elles, et aux entreprises de privilégier le télétravail. Enfin, les contrôles vont être renforcés dans les transports et les lieux publics. Mais le port du masque et des gants, pourtant obligatoire à Moscou, est de moins en moins respecté par les habitants de la capitale russe.

Ne pas entraver la reprise de l'économie

Les autorités du pays veulent à tout prix éviter un recours à des mesures plus drastiques, pour ne pas entraver la reprise de l’économie russe. À ce jour, plus d’un million de cas ont été recensés en Russie, la maladie ayant provoqué la mort d’un peu moins de 20 000 personnes.

