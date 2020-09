Festival de San Sebastian: «Nosotros nunca moriremos», l'histoire d'un deuil

Parmi les poids lourds de la section officielle des films en compétition au Festival international du film de San Sebastian, tels François Ozon ou Thomas Vinterberg, il y a aussi des films plus inattendus, de jeunes réalisateurs comme l'Argentin Eduardo Crespo. Nosotros nunca moriremos, Nous ne mourrons jamais, est l'histoire d'un deuil porté par une mère et son jeune garçon dans l'Argentine profonde. Un film au cordeau, juste et curieusement léger.

De notre envoyée spéciale à San Sebastian,

Le corps d'un jeune homme a été trouvé dans la forêt par un gaucho qui relevait ses cages d'oiseaux. La mère et le jeune frère du mort se rendent sur place pour comprendre ce qui s'est passé, rencontrer ses proches, ses collègues de travail, reprendre le fil de l'histoire d'Alexis -le disparu- interrompu lorsqu'il avait quitté la maison pour travailler. Et l'enterrer. D'eux, de leur biographie, nous ne saurons rien, ce sont des gens comme les autres, ce pourrait être la famille du réalisateur qui pour construire les personnages s'est nourris du deuil de son père, raconte-t-il. Nous sommes dans la province d'Entre Rios, la région natale d'Eduardo Crespo (qui porte le nom du village du film), dans une Argentine rurale où la vie s'écoule au rythme des pas des chevaux ou des mobylettes. Dans un monde économe de paroles, mais pas de sentiments, où on se tait comme on respire. Un monde un peu fantomatique où il ne se passe pas grand chose.

Eduardo Crespo, le réalisateur du film Nosotros nunca moriremos, présenté en sélection officielle à San Sebastian. © Alex Abril-Festival de San Sebastian

Les proches d'Alexis sont l'occasion de brosser une galerie de personnages émouvants dans leur banalité, des vraies gens dans la vraie vie : le jeune collègue d'Alexis qui fabrique une machine à dialoguer avec le cosmos, le patron du golf avec ses cheveux teints et sa petite moustache aile de corbeau, la petite copine d'Alexis qui croit qu'elle peut faire des miracles. Au fil de leurs récits, Alexis reprend vie. On découvre ses lectures, on le voit sur son lieu de travail, son travail de pompier volontaire. Il y a des moments drôles dans le film et une séquence particulièrement émouvante où -de garde la nuit à la caserne des pompiers- il lit un texte à sa petite amie qui l'écoute sur le talkie-walkie. Et tous les autres pompiers l'écoutent aussi. Du fond de la nuit, du fond de la mort, ce texte semble lu de l'au-delà. Qu'y a-t-il après la mort d'ailleurs ? Le jeune Rodrigo interroge sa mère après avoir découvert dans le tiroir de la table de nuit de leur modeste hôtel une bible.

Il veut d'ailleurs tellement faire revivre Alexis qu'il se prête à une expérience de connexion cosmique avec son frère. Son voeu suit les fils interminables fils électriques des plaines d'Entre Rios. Les images d'Eduardo Crespo sont belles et apportent sans forfanterie une respiration au récit. Rodrigo chemine avec sa mère dans le deuil, partage sa quête et prend peu à peu de l'ascendant au fur et à mesure qu'elle perd elle pied dans le chagrin. Il grandit au fil de l'épreuve, sort de l'enfance -prends le volant de la voiture- et s'est finement raconté. Les comédiens sont d'une grande justesse et d'une très grande présence physique. Eduardo Crespo a confié le rôle de la mère à l'actrice trans Romina Escobar qui avait notamment joué dans le film Breve historia del planeta verde de Santiago Loza sur lequel Eduardo Crespo était directeur de la photographie. Les deux cinéastes ont souvent travaillé ensemble. Ce nouveau rôle qu'incarne Romina Escobar avec beaucoup de justesse et de retenue, lui permet de sortir de case « trans ». Le même Santiago Loza est sur ce dernier film producteur et co scénariste. Nosotros nunca moriremos, de Crespo au reste du monde. Un film et un réalisateur à suivre.

