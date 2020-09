Festival de San Sebastian: Tabakalera Zabaltegui, les nouveaux horizons du cinéma

Le festival de San Sebastian propose plusieurs « familles » de films en compétition. Il y a les incontournables qui sont déjà des classiques ou destinés à le devenir dans la section Perlak, la sélection officielle bien sûr, la fenêtre ouverte sur les horizons latino-américains avec Horizontes latinos et aussi la section Tabakalera Zabaltegui. Tabakalera pour le lieu, une ancienne fabrique de cigarettes devenue centre culturel, et Zabaltegui pour « zone ouverte » en basque. Tout un programme.

De notre envoyée spéciale à San Sebastian,

On a pu y voir le documentariste Raymond Depardon, une rétrospective des œuvres du cinéaste mexicain Nicolas Pereda ou encore y explorer avec Frederick Wiseman le labyrinthe de la grande bibliothèque municipale de New York dans Ex-Libris. Les propositions de Tabakalera Zabaltegui éveillent la curiosité, l'appétit de films. Et le lieu, par ses volumes, sa lumière, ses patios et ses labyrinthes de couloirs avec une signalétique en basque est déjà en lui-même promesse de voyage.

Tabakalera: un ancien bâtiment industriel devenu centre d'art contemporain (septembre 2020) RFI/Isabelle Le Gonidec

Tabakalera dresse ses hauts murs au bord des voies ferrées et de l'Urumea, le fleuve qui traverse San Sebastian. Tout près du cœur de la ville, adossé à la gare, ce bâtiment magnifiquement restauré sur le projet des architectes Jon y Naiara Montero, fut, au XXe siècle, une fabrique d'État de cigares et de cigarettes. Les célèbres cigarettes Celtas et Ducados qui ont charbonné les poumons de générations d'Espagnols sont sorties de ces ateliers où étaient employées essentiellement des femmes. Après la privatisation de la filière tabac, il fut décidé de faire de ce bâtiment un centre d'art culturel qui a ouvert ses portes en septembre 2015. Pour fêter cet anniversaire, le centre a proposé, avant le festival, plusieurs événements dont la projection en noir et blanc du film Parasites, du Sud-Coréen Bong Joon-ho, Palme d'or à Cannes en 2019.

Un travail de pédagogie et de diffusion de la culture

C'est désormais un centre d'art contemporain avec un secteur art plastique et un secteur cinéma qui rassemble plusieurs institutions comme la Cinémathèque basque, l'école de cinéma Elias-Querejeta (en hommage au célèbre réalisateur et producteur de films majeurs de l'histoire du cinéma espagnol comme Les lundis au soleil, Maman a cent ans, Cria Cuervos ou L'esprit de la ruche), des ateliers et résidences de cinéastes et bien sûr le festival international de San Sebastian et son volet Tabakalera. « On y fait un travail de pédagogie et de diffusion du cinéma important et qui s'inscrit dans la durée, au-delà de la durée du festival proprement dit », insiste Victor Iriarte, membre du comité de sélection des films du festival, responsable de la section Zabaltegui et enseignant à l'école de cinéma, qui nous a reçu.

Le nouveau film "Fauna" du Mexicain Nicolas Pereda était présenté dans la section Tabakalera Zabaltegui: Nicolas Pereda, qui n'a pas pu être présent, est un fidèle de cette section. https://www.sansebastianfestival.com/

Chaque séance de Tabakalera, pendant le festival est présentée par un membre de l'équipe de Zabaltegui, dont Victoir Iriarte, avec des acteurs des films présentés (un court et un long métrage à chaque séance) : réalisateur, producteur, ceux qui ont pu faire le voyage à San Sebastian. « Je me demande toujours : que pouvons-nous apporter au public, nous explique Victor Iriarte. Il faut expliquer au public que le cinéma ce sont des métiers, un processus de travail, de création et aussi un produit économique très fragile comme le sont tous les produits culturels ». Faire comprendre qu'au-delà de ce que nous voyons sur l'écran assis dans notre fauteuil pendant une heure et demie, il y a beaucoup de travail, de temps, d'engagement.

Tous les formats, toutes les écritures

Outre l'éveil du public, le rôle de Tabakalera est aussi d'aider les jeunes cinéastes dans ces difficiles processus de création. Une « génération Tabakalera » émerge d'ailleurs selon José Luis Rebordinos, directeur du festival. Le prix qui est décerné par cette section est un prix à la distribution, à la diffusion des œuvres, et à la production (34 000 euros). La section accueille tous les formats, courts, moyens ou longs et se revendique comme très ouverte à toutes les propositions. « Il y a deux ans, c'est un court métrage qui a gagné le prix », rappelle Victor Iriarte. Il s'agissait de Song for the jungle de Jean-Gabriel Périot : dans la jungle de Calais, des migrants errent comme des fantômes, un film poignant qui n'a rien perdu de son actualité. C'est une zone ouverte à tous les formats et à tous les questionnements de forme et de fond sur le cinéma. Une section où l'on n'hésite pas à surprendre, à bousculer un peu public, du moment qu'il se passe quelque chose.

L'équipe de sélection des films pour tout le festival est composée de douze personnes qui travaillent ensemble et « nous voyons tous les films de toutes les sections. Nous avons quelquefois des discussions au sujet des films pour savoir dans quelle section il pourrait aller, des désaccords mais ce sont des discussions enrichissantes », poursuit Victor Iriarte. Ce fut le cas cette année au sujet du film de la réalisatrice chilienne Carolina Moscoso, Visión nocturna. C'est un film expérimental, un documentaire de création, dirait-on pour lui mettre une étiquette, où la réalisatrice raconte un viol dont elle a victime il y a des années et explore plusieurs manières formelles de le raconter. Présenté dans la section Horizontes latinos, ce film aurait pu entrer dans la section Zabaltegui Tabakalera, explique Victor Iriarte. « C'est un film que nous avons vu au FID-Marseille (où il a obtenu un prix NDLR), et nous l'avons aimé. On s'est demandé dans quelle section on pourrait le proposer. Il cadrait tout à fait avec Zabaltegui mais on a pensé qu'en le proposant dans le cadre d'Horizontes, qui a un autre public moins habitué peut-être à ce type d'écriture cinématographique, on lui propose de découvrir de nouveaux langages ».

C'est quoi un bon film ?

« Je prends beaucoup de plaisir à voir un film parfaitement réalisé et interprété, une oeuvre dont toutes les coutures sont invisibles mais, et c'est un peu le « chip » de Tabakalera et du cinéma contemporain, j'aime quand il y a un point de rencontre, de convergence entre ce qui pourrait être une exploration sur la forme et une exploration sur le fond, sur le thème, poursuit Victor Iriarte. Quand il y a ce point de convergence dans un film, ça m'intéresse beaucoup... et quand le film m'interroge, me pose question, "et là, pourquoi ça ne fonctionne pas ?"... »

Et il prend l'exemple, pour éclairer notre lanterne du film de la réalisatrice allemande Angela Schanelec, J’étais à la maison mais, qui a remporté l'Ours d'argent de la réalisation à Berlin l'an dernier. « Je suis sorti de la projection sans savoir si le film m'avait plu ou pas... Ce genre de question m'intéresse », confie Victor Iiriarte qui a ensuite invité la réalisatrice et son film à Zabatelgui où elle a trouvé un public puisque le film a gagné le prix de la sélection. Tabakalera a ensuite proposé pendant l'année une rétrospective de son oeuvre, ses neuf longs-métrages. « C'est une bonne illustration de la manière dont nous travaillons à Zabaltegui Tabakalera : un film t'interpelle, on fait venir le film et l'auteur. Le film plait et on poursuit avec la possibilité de découvrir toute l'oeuvre du réalisateur dans une rétrospective ».

Des territoires encore à explorer ?

« Selon moi, les ruptures qui m'intéressent le plus viendront des territoires de la fiction pure », selon Victor Iriarte. « On a déjà vu des écrans noirs, des films sans image, sans son... la fiction comme territoire à explorer me semble un beau projet pour les trois-quatre années à venir... »

Et les festivals sont un lieu privilégié d'exploration des cinématographies, de propositions, de rencontres avec le public. Ce n'est pas la même chose de voir un film en salle dans un festival ou en salle et on line, selon Victor Uriarte, rejoignant là les propos d'un autre invité, le Colombien Camilo Restrepo qui présentait son dernier film Los Conductos. « En même temps, il va falloir concilier les deux espaces, nous sommes au XXIe siècle et avons tous un portable dans notre poche ! Dans un festival, il y a des choses qui peuvent se faire de façon virtuelle comme les réunions mais pour d'autres, la présence physique est incontournable ». D'ailleurs certains réalisateurs voient leur film pour la première fois leur film sur grand écran à l'occasion du festival. Et en plus avec du public, « et le film, ils l'ont fait pour ça ! », rappelle Victor Uriarte.

Que sera le festival du futur ?

La pandémie de Covid-19 a nourri ce débat sur la pertinence de l'organisation des festivals de cinéma comme celui de Venise au début du mois ou de San Sebastian qui se termine. Un débat qui s'inscrit aussi dans le cadre de l'explosion de la consommation de films on line. Ce sera d'ailleurs l'un des thèmes de réflexion proposé pour le 70e anniversaire du festival de San Sebastian dans deux ans : que sera le festival du futur ? Et pour anticiper le futur, il faut bien connaître l'histoire, l'histoire du festival et l'histoire du cinéma, rappelle t-il, et prendre un peu de distance avec les évolutions technologiques pour voir leurs effets. Il rappelle le boom, il y a quelque cinq ans des minis films faits avec téléphone portable et les festivals qui allaient avec. On en est un peu revenu, selon lui, ou alors on mixe maintenant plusieurs outils ou langages. Il a d'ailleurs beaucoup été question de format, de mérites comparés de l'analogique et du numérique lors des discussions avec les réalisateurs.

Et il reste tant de territoires cinématographiques à exploiter, reconnaît Victor Uriarte car si le festival de San Sebastian suit de près les pas des cinémas européen (avec un effort à faire sur le cinéma du Portugal voisin), latino-américain et asiatique (il y a chaque année une forte présence de film d'extrême-Orient), les cinémas d'Afrique ou du Moyen-Orient sont largement sous-représentés, du moins dans les sections compétitives. Et il plaide pour renforcer la coordination en Europe pour une distribution de films d'auteurs pour donner une chance de distribution à des films qui risquent d'être écartés des salles lorsque la diffusion normale post-Covid 19 reprendra et que les salles, en mal de public, privilégieront les films à gros budget ou les blockbusters américains qui vont débouler sur le marché. Et « les salles publiques comme Tabakalera ont à ce titre une responsabilité particulière ».

Une fois le festival terminé, Tabakalera reprend ses activités avec un cycle consacré à Éric Rohmer, à la comédienne Pascale Ogier qui a travaillé avec lui et à l'une de ses monteuses, Jacqueline Raynal qui a ensuite dirigé une salle de cinéma à New York, et enfin aux réalisateurs qui peuvent se réclamer de lui. Chercher ce qui fait écho, connecter les expériences et les pratiques, concilier les attentes des professionnels et du public, tirer des fils et susciter curiosité et attentes... les territoires à explorer sont encore infinis.

