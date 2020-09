Aux Pays-Bas, des influenceurs critiqués pour avoir dénoncé les mesures anti-Covid

Alors que les Pays-Bas sont confrontés à une seconde vague de coronavirus, des influenceurs ont dénoncé les mesures anti-Covid du gouvernement « au nom de la liberté » derrière le hashtag #JeNeParticipePlus. Un mot d'ordre très commenté et très critiqué.

« Je ne participe plus. Libérer le peuple » : c’est par ces mots que la chanteuse et youtubeuse Famke Louise, 21 ans, a expliqué lundi 21 septembre à ses followers sur Instagram – 1 million de personnes quand même – qu’elle ne suivrait plus les restrictions mises en place aux Pays-Bas pour freiner la progression du Covid-19. D’autres jeunes chanteurs et stars de hip hop ont adopté la même attitude. Ils seraient influencés par un groupe complotiste, Virus Truth, selon lequel le gouvernement exagèrerait sciemment le risque posé par le virus pour violer la liberté des gens.

Même leurs fans sont déçus

Mais cette opération médiatique, lancée alors que le gouvernement néerlandais est critiqué pour sa gestion de la crise, a fait un flop retentissant. La démarche a été très mal accueillie par le personnel médical. Un infirmier a invité ceux qui partageaient le hashtag #JeNeParticipePlus à « venir jeter un coup d’œil aux soins intensifs ». Les responsables politiques ont vu rouge aussi, en expliquant que le coronavirus n’était pas juste un jeu dont on pouvait se retirer. Le ministre de la Santé a partagé son propre hashtag #JeParticipe.

Et même les fans de ces influenceurs se sont déclarés très déçus. Famke Louise a fini par dire qu’elle avait compris « la gravité de faire des déclarations sans fondement » et a annoncé qu’elle retirait sa vidéo. Ce qu’on fait aussi ses petits camarades, mais plus discrètement.

